Pulizia straordinaria su via di Salone dopo le segnalazioni ma dal Municipio dicono: "Era già programmata"

Tre ore di lavoro, raccolti chili e chili di spazzatura di ogni genere ma c’è ancora tanto da fare. È scattata la bonifica di via di Salone, nel quadrante che ricade nel IV municipio, nel quartiere di Settecamini. Una strada tristemente nota per essere un luogo franco per chi vuol conferire illecitamente la spazzatura e che, periodicamente, necessita di interventi straordinari per ripristinare il decoro. Dopo il grido d’allarme degli abitanti della zona, addetti dell’Ama sono intervenuti per ripulire le strade. Un intervento, ha voluto sottolineare a RomaToday il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti “che era già stato programmato e che continuerà anche nei prossimi giorni”.

Intervento programmato

Il lavoro da svolgere è tanto. Nella prima giornata le operazioni, solo nel lato di competenza del quarto, sono durate più di tre ore. La pulizia, poi, riguarderà anche la parte di via di Salone che ricade nel VI municipio, quello delle Torri. “Noi stiamo sul pezzo e conosciamo le criticità. La pulizia era stata programmata e non siamo intervenuti perché è stata segnalata questa situazione” sottolinea ancora Umberti. “Abbiamo una programmazione che ci consentirà di ripulire tutta la via. L’allarmismo degli ultimi giorni credo sia eccessivo” aggiunge il presidente.

Discarica a cielo aperto

Un giorno prima dell’intervento degli addetti Ama il Comitato di quartiere Settecamini aveva realizzato un reportage fotografico per documentare lo stato di degrado di via di Salone, in particolare all’altezza della rotatoria davanti al negozio Decathlon, andando poi in direzione Collatina. Una situazione incresciosa che, purtroppo, si ripete ciclicamente. Per questo, gli abitanti della zona continuano a chiedere l’installazione di fototrappole e telecamere per cercare, quanto meno, di scoraggiare gli incivili.