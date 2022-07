Settecamini: alla scuola ‘Nuzzo’ sarà costruito un campo polivalente

La scuola ‘A.Nuzzo’ di Settecamini avrà un campo polivalente. A deciderlo è il Municipio Roma IV che da qualche giorno ha avviato i lavori presso l’istituto scolastico di via Casalbianco, a ridosso della via Tiburtina. “Vogliamo offrire la possibilità di fare sport all’aperto” ha commentato a Roma Today l’assessora municipale alla scuola Annarita Leobruni.

Un campo polivalente affinché gli studenti della scuola possano avere uno spazio aggregativo, soprattutto in un quartiere carente di luoghi dediti alla socialità. Già perché i centri sportivi ‘Valentina Caruso’ e ‘De Gregorio’ sono ormai chiusi da anni e nonostante ci siano progetti in corso finalizzati alla riapertura, le due strutture continuano a restare chiuse. La scuola ‘A.Nuzzo’, intanto, è stata realizzata senza palestra e – stando a quanto apprendiamo – non è dotata della documentazione necessaria affinché sia inserita nei progetti da finanziare con i fondi messi a disposizione del PNRR. I lavori di costruzione in via Casalbianco andranno avanti per tutta l’estate e un campo polivalente accoglierà gli studenti al rientro.

Ma questi non sono gli unici interventi in programma a Settecamini nell’ambito dell’edilizia scolastica. “Stiamo programmando la riqualificazione della secondaria superiore ‘Eugenio Montale’ con il supporto della Regione Lazio e il giardino educativo presso l’asilo nido ‘Insieme con un sorriso. Inoltre, - ha aggiunto Leobruni, abbiamo avviato uno dei centri estivi municipali a Case Rosse, poco lontano da Settecamini”. Ha concluso: “Continuano quindi le procedure e la messa in opera di tutti i lavori previsti dalla nostra amministrazione per migliorare la vita degli studenti e delle studentesse del municipio”. Nei giorni scorsi anche l’inaugurazione delle nuove strutture giochi al parco ‘Guido Rossa’.