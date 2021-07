Roberto Gualtieri arriva a Settecamini con un regalo: "Entro luglio stop al casello della A24"

Roberto Gualtieri (Pd), candidato sindaco del centrosinistra, arriva a Settecamini nel caldo pomeriggio di sabato portando un "regalo" agli abitanti del quartiere: entro la fine di luglio, i residenti avranno l’esenzione del casello austostrale della A24 nel tratto urbano. Con lui anche Massimiliano Umberti, candidato presidente Pd al IV Municipio.

Quello con Gualtieri è stato il terzo e ultimo incontro con i candidati sindaco che hanno accettato l’invito dei comitati di Settecamini, Case Rosse e Parco Tibur. Gli abitanti del quartiere si sono rivolti a tutti gli aspiranti sindaco ma all’appello hanno risposto (nell’ordine) Carlo Calenda, Enrico Michetti e Roberto Gualtieri. Grande assente la sindaca uscente e nuovamente candidata Virginia Raggi, più volte invocata dai cittadini in questi anni ma senza successo.

Con i tre aspiranti ‘primo cittadino’, i comitati hanno percorso le strade del quartiere e rappresentato le criticità che da tempo vivono: dalla chiusura della caserma dei carabinieri di via Rubellia, alla chiusura dei luoghi di aggregazione come il centro culturale e i centri sportivi, e ancora viabilità e manutenzione del verde. Ultimo ma non meno importante, l’emergenza rifiuti che coinvolge l’intera città.

Durante la visita di Gualtieri tra le strade del quartiere e l’incontro in un bar di zona davanti a una tazza caffè, i rappresentati dei cittadini hanno esposto problematiche ma hanno ascoltato anche soluzioni. Una di queste è, senza dubbio, l’eliminazione del pedaggio nel tratto urbano della A24. Nel decreto infrastrutture che sarà approvato dal governo entro luglio “ci sarà l'esenzione del casello autostradale Settecamini per i residenti e il blocco tariffe della Roma-L'Aquila - ha annunciato il candidato sindaco Gualtieri - Un provvedimento che avevo avviato con il ministro De Micheli e che ora l'attuale governo sta finalizzando. Aspettiamo la gazzetta ufficiale ma finalmente questo problema sia sta risolvendo anche su sollecitazione dei cittadini”.

Il pagamento del pedaggio autostradale nel tratto urbano della A24 è un nervo scoperto per gli abitanti di quartieri come Settecamini e Ponte di Nona che da tempo ne chiedono l’eliminazione. Il pedaggio, da anni ormai, continua ad essere un argomento cult delle campagne elettorali, non solo cittadine. Già nel 2016 da più parti risuonavano promesse di eliminazione ma tra proposte, tavoli al ministero, lettere e petizioni, il pagamento del pedaggio nel tratto urbano continua ad essere una triste realtà. Tra gli ultimi, recenti, annunci quello di Virginia Raggi: durante lo scorso mese di giugno, dal Campidoglio hanno fatto sapere che è in corso da mesi una trattativa tra il Comune di Roma e Strada dei Parchi che vedrebbe come ipotesi di soluzione un ‘telepass’ per i residenti affinché non paghino il pedaggio. Ma tra il dire e il fare, c’è di mezzo la campagna elettorale e i cittadini di fatti non ne hanno ancora visti.

“Sono molto soddisfatta dell'incontro con i tre candidati che in brevissimo tempo hanno inserito in agenda la visita Settecamini – ha spiegato Michela Esposito, presidente del comitato ‘Settecamini e dintorni’ promotrice dell’iniziativa insieme ai comitati di Case Rosse e Parco Tibur - Prendere il caffè con loro li ha resi più " vicini" ai cittadini. Per Settecamini e Caserosse è stata un’occasione straordinaria mai accaduta prima. Spero che dopo 5 anni di buio arrivi un po di luce per tutti, noi ne abbiamo bisogno come quartiere e come cittadini. E le potenzialità nei tre candidati ognuno per un motivo diverso sono tantissime”. Infine un pensiero anche a Virginia Raggi, l’unica a non aver accettato l’invito: “Mando un saluto alla sindaca che è stata troppo impegnata anche solo per declinare l’invito forse non siamo all’altezza di prendere un caffè con lei. I cittadini non dimenticano però”.