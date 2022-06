Raddoppio via Tiburtina: iniziati i lavori alla rotatoria di Marco Simone

Procedono a ritmo serrato i lavori per il raddoppio della via Tiburtina. Da alcuni giorni, gli escavatori hanno raggiunto la rotatoria di Marco Simone avviando la rimozione del terreno e continuare gli interventi lungo la via consolare. "Procediamo secondo il cronoprogramma" ha commentato Massimiliano Umberti, presidente del municipio IV, in vista dell'imminente appuntamento con la Ryder Cup, il torneo di golf, ad ottobre del prossimo anno.

Durante lo scorso mese di aprile sono ripresi i lavori all'altezza del quartiere San Basilio, nel tratto T3 della consolare, fermi da tempo a causa del ritrovamento di un antico tratto della via Tiburtina. Intanto, è stato riaperto lo svincolo di via Cicogna per collegare la strada al quartiere Casal de' Pazzi. Da qualche giorno, inoltre, gli escavatori hanno raggiunto il tratto T4 della zona di Marco Simone, all'altezza della rotatoria. I lavori del raddoppio di via Tiburtina dovranno concludersi entro l’estate del prossimo anno perché ad ottobre negli impianti sportivi di Marco Simone si svolgerà la Ryder Cup 2023. Per rendere questo obiettivo possibile è stato stilato un cronoprogramma di intervento di concerto tra l’assessorato capitolino ai lavori pubblici, il municipio IV e la ditta attualmente impegnata nei lavori.

Nei mesi scorsi anche il sindaco Roberto Gualtieri ha effettuato un sopralluogo al cantiere del raddoppio, all'altezza della stazione metro Rebibbia, dicendosi soddisfatto dell'andamento dei lavori. Che l'obiettivo possa essere raggiunto rispettando le scadenze imposte dal cronoprogramma, lo ha assicurato anche la ditta impegnata nel cantiere che in quella stessa occasione aveva commentato: "Contiamo di rispettare le scadenze, soddisfatti della sinergia e della collaborazione tra l’amministrazione e l’impresa finalizzata a superare gli ostacoli".