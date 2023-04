Raddoppio Tiburtina: rimossi tubi di cemento dopo 15 anni

È iniziata la rimozione dei tubi di cemento lungo lasciati lungo la via Tiburtina oltre quindici anni fa. L’intervento si inserisce nell’ambito dei lavori per il raddoppio della consolare che dovranno essere conclusi entro settembre di quest’anno, in vista dell’appuntamento sportivo mondiale della Ryder Cup. “Abbiamo rimosso cimeli storici, non solo lavoriamo per il raddoppio della strada ma diamo anche un colpo al degrado” ha commentato il minisindaco del Municipio IV, Massimiliano Umberti.

I lavori di raddoppio della via Tiburtina

Proseguono i lavori per completare il raddoppio della via Tiburtina, un’arteria cruciale per la mobilità romana che da anni è un nervo scoperto per cittadini e pendolari. Dopo la presentazione del programma dei lavori da parte del sindaco Roberto Gualtieri e l’assessora ai Lavori pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini, gli interventi per ‘liberare’ la Tiburtina procedono. Da alcune settimane sono stati avviati i lavori per la rotatoria a Marco Simone e in contemporanea si sono registrati gli interventi all’altezza della zona Pratolungo che dureranno quattro mesi. In questo punto esatto della via Tiburtina, verranno, dunque, posizionate le fondamenta per il nuovo ponte che andrà ad affiancare quello ‘vecchio’ con il placet della Soprintendenza e che potrà essere portato alla luce successivamente.

La rimozione dei tubi di cemento

A partire dalla mattina di giovedì, in via Tiburtina – all’altezza di via dei Radar, nel quartiere Settecamini – è iniziata la rimozione dei tubi di cemento lasciati su via Tiburtina. “Erano stati posizionati dalla vecchia società e dovevano essere utilizzati per i sottoservizi ma le dimensioni del diametro li hanno resi inutilizzabili. Stiamo rimuovendo un cimelio presente da quindici anni, combattiamo il degrado” ha concluso Umberti.