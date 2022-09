Settecamini, nuova viabilità e aree verdi: il progetto della Città in 15 minuti  

Realizzare una nuova viabilità e rigenerare le aree verdi a Settecamini. È questo l’obiettivo del progetto comunale inserito in un programma di più ampio respiro che coinvolge l’intera città. ‘15 progetti per la città in 15 minuti’ – presentato nei giorni scorsi in Campidoglio – è stato sviluppato dall’assessorato all’Urbanistica e l’Assessorato al Decentramento, alla Partecipazione e Servizi al Territorio. All’appuntamento anche il presidente del Municipio Roma IV che a Roma Today ha commentato: “Abbiamo voluto considerare il quartiere che - secondo noi - ha maggiormente bisogno di uno stravolgimento sia in termini di viabilità che di aree verdi”. Ha aggiunto: “È un quartiere su cui stiamo lavorando tantissimo”. Per la realizzazione degli obiettivi verrà impegnato un milione e mezzo di euro.

Ogni municipio di Roma (15 in totale) ha ottenuto il progetto per la città dei 15 minuti. Si tratta di una programmazione – voluta dall’assessorato capitolino – che punta a creare connessioni più rapide tra i servizi presenti sui territori. Nello specifico, nel quartiere Settecamini verrà realizzata una nuova viabilità di ricucitura tra via Quintiliolo e via Attilio Bertolucci. Inoltre, si assisterà a una riqualificazione delle strade secondarie e della viabilità primaria di via Casal Bianco, via di Settecamini, via Quintiliolo e via Attilio Bertolucci.

Il progetto punta a riqualificare anche le aree verdi del quartiere, da tempo in stato di abbandono. Nello specifico, con i fondi messi a disposizione, sarà possibile la riqualificazione del parco di viale Bertolucci e l’area verde all’angolo tra via Rubellia e via Casal Bianco. Infine, la riqualificazione della ex Casa del Popolo: all’interno dell’immobile saranno collocati una biblioteca e un centro visite alle aree archeologiche. Tutti i cantieri saranno avviati nel 2023.