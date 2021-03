Settecamini: mosaici e panchine 'letterarie' per piazza Santa Maria dell’Olivo

Quattro mosaici circolari sui cilindri posizionati in piazza, murales lungo il muro di cinta e, infine, l’allestimento di panchine con scritte letterarie anche in lingua inglese e latina. È questo il progetto che il comitato di quartiere Settecamini ha presentato lo scorso anno per abbellire piazza Santa Maria dell’Olivo, una lingua di cemento per ora sprovvista di altri comfort e inaugurata da Virginia Raggi nel novembre del 2019.

“Abbiamo avviato il percorso lo scorso anno con in collaborazione con la scuola media dove si svolgeva, come attività extracurriculari, il corso di mosaico – ha spiegato Katy Crimeni, presidente del comitato – A causa del Covid, la collaborazione è stata interrotta ma porteremo avanti ugualmente il progetto per il quale, in via informale, abbiamo già ottenuto l’autorizzazione”.

Il progetto immaginato dal comitato prevede, oltre i mosaici sui cilindri che l’artista sta portando avanti, anche la realizzazione di murales per raccontare la storia del quartiere e per sottolineare l’importanza del valore ‘ecosostenibile’. “Un murale verrà realizzato con tappi di bottiglie di plastica che i cittadini stanno raccogliendo da tempo” ha precisato Crimeni.

Infine, l’installazione delle panchine, nell’ambito del progetto di abbellimento della piazza da poco realizzata, sarà coordinata dal comitato e supportata da attività e realtà di zona. “Il nostro obiettivo sarà coinvolgere la popolazione per costruire insieme uno spazio di aggregazione” ha concluso Crimeni.