Il Municipio IV dice 'sì' al Parco Lineare e promuove una cabina di regia

Una cabina di regia composta da istituzioni, enti e associazioni impegnate a valorizzare il patrimonio ambientale e archeologico. Il consiglio del Municipio IV – all'unanimità – ha voluto mettere nero su bianco la volontà di contribuire alla costruzione del Parco Lineare Roma Est. "Sono davvero soddisfatto per l'approvazione di questo atto. Stiamo andando nella direzione giusta: dotare Roma di infrastrutture verdi che permettano di coniugare tutela ambientale, valorizzazione delle aree archeologiche e sviluppo e dell'economia locale" ha detto Gianluigi Bardini, presidente della commissione ambiente di via Tiburtina.

Lo scorso mese di aprile, anche in Campidoglio è stata approvata la mozione per chiedere l'istituzione di una cabina di regia che possa consentire lo sviluppo della creazione del parco Lineare anche con i fondi del PNRR. Il progetto interessa i municipi IV-V e VI e si propone l'obiettivo di una riqualificazione urbana con l'ausilio della mobilità sostenibile in una vasta area che va da Porta Maggiore – V municipio – all'antica città di Gabii, VI municipio. Al centro dell'area una lunga corsia ciclopedonale, di collegamento con le stazioni ferroviarie e con i reperti archeologici del territorio, oltre che le produzioni alimentari a chilometro zero.

Sei i territori protagonisti: il parco archeologico Tiburtino, l'area tra Casalbertone ad ovest e via dei Fiorentini ad est, quella tra via dei Fiorentini ad ovest e via Grotta di Gregna ad est, tra via Grotta di Gregna ad ovest e viale Togliatti ad est, ad est di viale Togliatti (Tor Sapienza, La Rustica e Cervelletta) e infine l'area di Ponte di Nona fino al parco archeologico dell’antica città di Gabii. "Il movimento Pop lo sostiene da tempo: bisogna passare da una concezione "museale" ad una gestione "attiva" delle nostre risorse naturali. Con il Parco LineaRE si realizza inoltre quell’alleanza con la cittadinanza attiva che può solo far bene alle istituzioni" ha concluso Bardini.