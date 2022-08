Una nuova viabilità per Settecamini

Il senso unico di via Rubellia in direzione via Tiburtina (nel tratto compreso tra via Casal Bianco e via Tiburtina) per consentire la realizzazione del marciapiede di fronte alla Asl. E ancora il senso unico in via di Settecamini, direzione via Casal Bianco a via Quintiliolo. Sono queste le modifiche più importanti che riguarderanno la viabilità nel quartiere Settecamini. La nuova disciplina di traffico – da quanto apprendiamo dal IV municipio – entrerà in vigore dopo Ferragosto.

All’avvio saranno presenti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. “L’obiettivo è diminuire i volumi di traffico e favorire il deflusso dal quartiere” ha commentato Massimiliano Umberti, minisindaco al Tiburtino. La viabilità a Settecamini è da sempre una spina nel fianco per gli abitanti del quartiere: fin troppo spesso intrappolati nel traffico della Tiburtina. I residenti da tempo chiedono una seconda via d’uscita da Settecamini che già paga lo scotto di essere ubicato a ridosso della consolare, imprigionata nel cantiere del raddoppio (qui gli aggiornamenti dei lavori) e dei ritrovamenti archeologici.

La nuova disciplina di traffico che, come detto, sarà avviata entro i prossimi dieci giorni, non ha riscosso l’effetto sperato tra gli abitanti che sulla pagina Facebook del minisindaco hanno manifestato il proprio dissenso. “Sarà peggio di prima” e ancora “Speriamo si tratti di una sperimentazione” e “Così sarà un caos ogni giorno”, “Sarà un settembre da incubo”.