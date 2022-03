Quattro nuovi murales colorano il quartiere di Settecamini

Quattro nuovi murales sono stati disegnati a Settecamini, sulle facciate delle palazzine Ater del quartiere, a ridosso della via Tiburtina. Le opere, realizzate nell’ambito del progetto ‘Street for rights’, portano la firma di Vona, Oblò, Stereal e Gomez: al centro dell’arte i temi dell’Agenda Onu 2030. A supportare il lavoro, curato da Oriana Rizzuto di Martelive, il comitato di quartiere: “Abbiamo collaborato con piacere alla realizzazione dei murales che sono forieri di messaggi importanti e offrono occasioni di riqualificazione per Settecamini” ha commentato Katy Crimeni.

Nei mesi scorsi, sulle facciate delle palazzine di Settecamini sono comparsi altri tre murales realizzati dagli street artist Solo, Diamond e Tina Loiodice. Raffigurazioni, anche in questo caso, di temi come la salvaguardia dell’infanzia, la lotta alla fame e il benessere per tutti. Da alcuni giorni in via di Settecamini e in via di Casal Bianco sono comparse nuove opere che ricordano temi come l’innovazione, la parità di genere, l’importanza dell’acqua pulita come bene prezioso e per tutti. Infine, il ricordo della bambina ucraina morta in guerra disegnata da Gomez.

Il progetto ‘Street for rights’ non è finito: oltre i sette murales già realizzati, nei prossimi mesi altre opere compariranno sulle facciate delle palazzine di Settecamini, idealmente si intende costruire la via dell'arte. A poca distanza è stato ultimato anche il mosaico della legalità in piazza Santa Maria dell’Ovo che si inserisce all’interno di un processo di riqualificazione avviato dal comitato che sarà inaugurato prossimamente.