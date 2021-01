Municipio IV, da Colli Aniene a Settecamini le strade sono un colabrodo

Da Colli Aniene a Settecamini le buche sulle strade sono diventate crateri e i rattoppi messi nei mesi per limitare i danni non hanno retto. Lo dimostra su tutte, via di Salone nel tratto di competenza del IV Municipio. “La strada è stata rifatta due anni fa, pubblicizzata in pompa magna da comune e municipio, e già si sono aperte le buche” ha detto Marco Caruso, presidente dell’associazione ‘Parco Tibur’ di Settecamini.

Altre strade nel quartiere gridano vendetta, tra queste: via di Settecamini, via Tiburtina e via Cerchiara dove gli interventi manutentivi hanno peggiorato la situazione: “Le toppe sono peggio del buco, l’asfalto dura poco e si aprono i crateri” ha detto Michela Esposito del comitato ‘Settecamini e dintorni’.

A qualche chilometro di distanza, nel quartiere Colli Aniene, la condizione in cui versano le strade è ‘gravosa’, hanno commentato alcuni residenti. Come per Settecamini, le toppe hanno fallito anche per il “continuo passaggio dei tir che si dirigono al depuratore di Roma est – ha spiegato Gabriella Masella, presidente del comitato ‘Cittadini di Colli Aniene Bene Comune’ – Acea avrebbe dovuto supportare il comune nella manutenzione delle strade”.

Da via Franceschini a via Bardanzellu e via Grotta di Gregna le buche sulle strade la fanno da padrone. Nelle scorse settimane alcuni residenti di viale Sacco e Vanzetti hanno evidenziato le buche e il Comune è intervenuto per ricoprirle di asfalto ma anche stavolta il tentativo di mettere in sicurezza la strada è stato vano.