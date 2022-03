Municipio IV, Roberto Santoro torna in Fratelli d’Italia: “Sono nato di destra e morirò di destra”

“Sono ritornato a casa. Ho ritrovato gli amici di sempre. Sono nato di destra e morirò di destra”. Roberto Santoro, consigliere municipale, ha commentato così a Roma Today il ritorno in Fratelli d’Italia a poche ore dall’ufficialità. “Riaccogliamo una persona che è stata legata a noi per tanti anni, dopo un percorso che si era separato dal nostro per qualche tempo” ha detto Fabrizio Ghera, consigliere regionale del Lazio.

Roberto Santoro è consigliere al IV Municipio dal 2006. È stato eletto anche successivamente nel 2008 e poi nel 2013 e ancora nel 2016. Alle comunali del 2021, ha concorso per la poltrona di presidente del Tiburtino con il partito Lega ma ha perso contro Massimiliano Umberti (Pd) al ballottaggio. La sua carriera politica si è svolta quasi interamente in Fratelli d’Italia: durante la precedente amministrazione (nel 2018) aveva lasciato il partito di Giorgia Meloni per aderire al misto prima e alla Lega poi in seno al consiglio di via Tiburtina.

Sull’uscita dalla Lega Santoro ha spiegato: “Alcune cose mi stavano strette – specificando - L’adesione alla Lega, mi ha arricchito di nuove conoscenze ed esperienze, ma col tempo l’entusiasmo generato dalla vittoria alle Europee non è proseguito con l’impegno del partito sul territorio come tutti noi ci aspettavamo”.

Anche Massimo Milano, coordinatore romano di FdI ha commentato il ritorno di Santoro: “Ha sempre svolto un'azione positiva nel campo dell'attività sociale e per i cittadini. Non ce lo faremo scappare ancora. Insieme abbiamo fatto tanti anni di politica per strada in questo territorio che un tempo era tra i più rossi di Roma. I risultati ora si vedono”. Con il passaggio di Santoro in Fratelli d’Italia, alla Lega resta ad oggi solo un consigliere in IV Municipio, Fabrizio Montanini. Ma rumors raccontano di una sua uscita dal partito di Salvini già nei prossimi giorni.