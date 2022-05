Municipio IV: telecamere e pattugliamenti, la ricetta del Tiburtino per la sicurezza dei quartieri

Un numero maggiore di pattugliamenti delle forze dell’ordine tra le strade dei quartieri, un sistema di video-sorveglianza con telecamere installate negli angoli più a rischio e, infine, la visita del Prefetto. È questa la ricetta del Municipio Roma IV per garantire la sicurezza al Tiburtino, di recente martoriato da furti, rapine, scippi e aggressioni. “La paura dei cittadini non deve essere strumentalizzata dalla politica alla quale, invece, spetta il compito di risolvere i problemi e non di usarli per ottenere il consenso perduto” ha commentato la maggioranza di centrosinistra del Municipio IV a margine del consiglio.

Da Casal Bruciato – con furti, rapine e aggressioni – fino a Settecamini, passando da Colli Aniene. La cronaca degli ultimi giorni consegna una fotografia della quotidianità caratterizzata da episodi criminosi che hanno fatto diminuire la percezione della sicurezza tra gli abitanti dei quartieri. L’ultimo evento, in ordine di tempo, che più di tutti ha destato rabbia e indignazione è stata l’aggressione a Matteo, un giovane ragazzo di Colli Aniene che probabilmente – saranno le indagini delle forze dell’ordine a stabilirlo – è stato aggredito con un colpo alla testa finendo in coma farmacologico all’ospedale Pertini. Già nei giorni scorsi, il gruppo politico del M5s aveva sollevato la questione ‘sicurezza’ chiedendo al Municipio di intervenire.

“L’attuale amministrazione municipale, già dopo soli sei mesi dall’elezione, ha partecipato a tre tavoli per la sicurezza ed ha posto con forza la questione dell’incolumità dei propri cittadini, ottenendo l’incremento del pattugliamento” si legge in una nota diffusa dalla maggioranza del IV Municipio. “Il nostro sarà il primo municipio che nelle prossime settimane riceverà la visita del Prefetto. Inoltre stiamo lavorando alla pianificazione di una rete di telecamere di sicurezza”. Non solo. Per il centrosinistra di via Tiburtina tra le priorità c’è quella di “garantire un tessuto sociale in grado di ostacolare devianze giovanili e microcriminalità”.