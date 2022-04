Municipio IV, limiti di velocità e sicurezza sulla strada: le richieste del M5s in aula

Ricognizione e messa in sicurezza degli incroci più pericolosi del territorio, istituzione dei limiti di velocità a 30Km/h nei pressi degli ingressi scolastici, collaborazioni con altri enti affinché la tutela di pedoni, ciclisti e automobilisti venga garantita. Sono queste le richieste che il Movimento Cinque Stelle del IV Municipio ha portato in aula consiliare con una mozione, poi bocciata dalla maggioranza. “La sicurezza stradale deve essere una priorità e ce lo ricordano anche i tragici eventi di Colli Aniene. Non solo manutenzione ma anche soluzioni specifiche in luoghi sensibili” ha commentato a margine della votazione Roberta Della Casa, capogruppo pentastellata del Tiburtino.

Da Torraccia a Casal Bertone sono numerose le segnalazioni di strisce pedonali invisibili e incroci pericolosi. È il caso di via Belmonte in Sabina, nella periferia est del Tiburtino, dove la necessità di mettere in sicurezza la strada è stata avanzata anche recentemente dai cittadini, come la necessità di ridisegnare le strisce pedonali, in particolar modo in via Sandulli. O ancora in via di Portonaccio, all’incrocio di Casal Bertone: “Le strisce sono distanti dall’incrocio e chi percorre in auto la strada provenendo dalla via Prenestina per svoltare a destra non può vedere il pedone” hanno detto dal quartiere. E le strisce pedonali sono invisibili anche nel quartiere Settecamini, come denunciato più volte dai comitati.

Nella mozione presentata dal M5s anche la richiesta di proseguire l’attivazione delle cosiddette ‘Zone 30’ nei pressi delle scuole. Infine: “Non comprendiamo perché non siano ancora partite le realizzazioni degli attraversamenti rialzati in prossimità delle scuole già aggiudicati alla fine della precedente amministrazione. Alla nuova Giunta pare non interessare quello che è davvero necessario per la sicurezza dei cittadini” ha concluso Della Casa.