Il Municipio IV riparte dal sociale e punta a diventare attrattivo per capitali privati

Servizi essenziali a distanza di 15 minuti, con particolare attenzione al sociale e alla scuola ma anche alla lotta al degrado e alla riqualificazione dell’ambiente, a partire dal fiume Aniene e attirare capitali privati. Sono questi i cardini intorno cui ruotano le linee programmatiche che l’amministrazione Umberti ha presentato in Quarto Municipio nella mattina di giovedì e che intende perseguire per i prossimi cinque anni di governo. “Ci poniamo obiettivi ambiziosi perché siamo sicuri lasceremo un municipio migliore di quello che abbiamo trovato” ha commentato il minisindaco del Tiburtino. “La maggioranza non vuole collaborare né sui temi, né sulla battaglia di legalità di cui il nostro municipio ha bisogno” ha polemizzato il gruppo del M5s a margine dell’appuntamento della mattina.



Per prima cosa, sarà ricostituita la Consulta per la disabilità, i tavoli di concertazione con le realtà territoriali e gli enti, i tavoli tematici previsti dal piano sociale, lo scorrimento delle liste d’attesa. Non solo, nell’ambito del sociale progettazioni condivise sul ‘dopo di noi’. Ancora ‘poli infanzia’ e sostegno alle famiglie con le scuole aperte anche di pomeriggio e con la progettazione di istituire in Quarto Municipio un liceo classico, assente sul territorio. L’amministrazione Umberti, come da linee programmatiche, intende dare supporto alle comunità educanti presenti al Tiburtino a vantaggio del bambino, inoltre favorire il collegamento tra scuole superiori e aziende.



Attenzione anche all’ambito culturale con l’idea di ripristinare immobili oggi abbandonati come l’ex cinema Puccini, avviare iniziative con cadenza annuale in tutti i quartieri del Municipio, ridurre i ‘non luoghi’ e cambiare denominazione a Villa Farinacci, dedicata attualmente a un gerarca fascista. Recupero di spazi abbandonati anche in ambito sportivo, soprattutto dei centri ‘Valentina Caruso’ e ‘De Gregorio’ a Settecamini e, tra le altre, la reintroduzione della consulta per lo sport. Per quanto riguarda il lavoro, l’intenzione è promuovere, d’intesa con le organizzazioni di categoria e i sindacati, azioni e reti di conoscenza per favorire l’incontro tra domanda ed offerta e per supportare politiche attive del lavoro, istituire poli civici, oltre che un piano regolatore per il commercio. Più porta a porta e l’attuazione del contratto di fiume, invece, le priorità per l’ambiente.