Tiburtino, botta e risposta tra il minisindaco e un cittadino sui social: 'Sfigato'

?Sei un maleducato sfigato per quello che scrivi e dici. Fammi vedere la segnalazione protocollata in municipio, così ci facciamo due risate?. Con queste parole, Massimiliano Umberti, presidente del IV Municipio, è intervenuto commentando un post all?interno di un gruppo Facebook gestito da cittadini del quartiere Casal Bruciato. Sulla vicenda è intervenuto anche il Movimento Cinque Stelle. "Quando le istituzioni pubblicamente si comportano in questo modo dimostrano il totale disinteresse e la mancanza di rispetto verso la comunità che dovrebbero amministrare. Basterebbe il silenzio invece emerge l'arroganza? ha detto la capogruppo pentastellata Roberta Della Casa.

Proviamo a ripercorrere i fatti. Lo scorso 13 aprile, un cittadino ha pubblicato un post in cui, menzionando un consigliere di opposizione, annunciava il taglio dell?erba alla scuola materna di Casal Monastero. Umberti ha commentato con emoticon che indicano una risata e il cittadino ha replicato ?Vorrei sapere che caxxo ti ridi! Da novembre che state al potere non è stata una vostra priorità farla a metà aprile! Non sapete quanto è importante il giardino per i bambini dell'infanzia!?.

A questo la replica del minisindaco: ?Premesso che sei un maleducato sfigato per quello che scrivi e dici, poi fammi vedere la segnalazione protocollata in municipio così ci facciamo due risate? alludendo al fatto che nessuna richiesta di intervento era stata protocollata in tal senso da altri consiglieri. Il consigliere di opposizione, per altro, citato e taggato nel post non è intervenuto nella discussione. Il battibecco è andato avanti con pochi altri commenti. Abbiamo raggiunto Massimiliano Umberti che ha preferito non replicare.