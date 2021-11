Municipio IV, inizia l’era Umberti: “Da oggi divento il presidente di tutti”

“Da oggi divento il presidente di tutti, sono orgoglioso del ruolo che mi hanno affidato i cittadini e onorato di guidare una squadra così forte e ambiziosa”. Con queste parole Massimiliano Umberti ha giurato, inaugurando la sua presidenza del Tiburtino. Nella stessa mattina è stata presentata anche parte della squadra di governo, tre gli assessori presenti:

Inizio con polemica: consiglieri in piedi

Convocato per le 9.30 di lunedì, in via Tiburtina 1163, il primo consiglio municipale è iniziato con un’ora di ritardo. Complice l’assenza delle postazioni distanziate per tutti i consiglieri. Già perché, per osservare le normative anti-covid, alcuni consiglieri – di maggioranza e di opposizione – sono rimasti in piedi. “Mi rifiuto di vedere consiglieri eletti dai cittadini in piedi o dietro le colonne, si risolva subito” ha esordito Dino Bacchetti, presidente dell’aula facente funzioni e consigliere eletto del Pd. Dopo alcuni minuti di attesa, sono state portate in aula altre sedie e il consiglio ha avuto inizio. Contrariamente alle precedenti consiliature, il consiglio si è svolto a piano terra, nello spazio prima occupato da una parte degli uffici anagrafici. Poche le postazioni riservate al pubblico che per entrare hanno mostrato il certificato verde all’ingresso.

Tra volti noti e nuovi eletti

Volti noti tra i banchi dell’opposizione. Tra tutti quello di Roberta Della Casa, ex presidente del Tiburtino eletta con il M5s insieme a Stefano Rosati. Anch’egli volto noto perché già assessore allo sport e alla scuola con l’amministrazione pentastellata prima della sfiducia. Ancora noti i volti di Roberto Santoro, Lega – consigliere di lungo corso e già candidato presidente – Luca Scerbo Polverato, consigliere da anni in via Tiburtina. Volti noti anche tra le fila della maggioranza, con Paolo De Paolis e Federico Proietti, già assessori al parlamentino della Tiburtina nelle precedenti consiliature, Adriano Brescia, Annarita Leobruni, Dino Bacchetti che negli anni hanno ricoperto il ruolo di presidenti di commissione.

Paolo De Paolis eletto presidente del consiglio

Con 16 voti a favore è stato eletto Paolo de Paolis presidente del consiglio del IV Municipio. Già in corsa per le primarie del centrosinistra lo scorso giugno, De Paolis è stato assessore al Tiburtino nella seconda parte della giunta di centrosinistra di Sciascia. Con una scheda bianca, sono stati 8 i voti – invece – a favore di Bacchetti. Voti che hanno prestato il fianco a un simpatico siparietto tra risate e battutine, del resto Bacchetti ha perorato la causa delle sedie disponibili per tutti. Sono stati eletti vice presidenti del consiglio Matteo Mariani (Fd’I) e Borocci Flavio (Pd) che con i suoi 23 anni è il consigliere più giovane.

L’urna di carta e il legame “affettivo”

“Il municipio ha una piccola affezione a questo oggetto, con cui si sono svolte parecchie elezioni” ha commentato il direttore del Municipio indicando l’urna per le votazioni del presidente del consiglio e dei vice presidenti del municipio: una scatola di cartone verde e rattoppata con lo scotch.

La giunta Umberti: presentati i primi tre assessori

Annunciati in consiglio tre dei sei assessorati municipali. Concetto Zanghi – ex capogruppo dem in via Tiburtina con la giunta Sciascia, a lui le deleghe al bilancio, PNRR, fondi europei e la città dei 15 minuti; Federica Desideri con delega all’ambiente e all’Aniene e Giovanna Sammarco delegata ai servizi sociali, sostegno abitativo. Saranno annunciati nel pomeriggio altri tre assessori che comporranno la giunta Umberti che Roma Today è in grado di anticipare: Annarita Leobruni alla scuola, Dino Bacchetti ai lavori pubblici e urbanistica e Maurizio Rossi Sport e Cultura. “Un misto tra emozione e soddisfazione – ha commentato Massimiliano Umberti a conclusione dei lavori - Mi auguro che il nostro lavoro abbia un impatto determinante per lo sviluppo del territorio”.

da sinistra: Massimiliano Umberti, Giovanna Sammarco, Concetto Zanghi, Federica Desideri