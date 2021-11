Municipio IV: la giunta Umberti è completa, nominati sei assessori

La giunta del IV Municipio è completa. La squadra di governo di via Tiburtina, scelta dal presidente Massimiliano Umberti, è composta da tre donne e tre uomini. Dopo un primo annuncio nella mattina di lunedì, durante lo svolgimento del consiglio municipale, Umberti ha completato nello stesso pomeriggio, il parlmentino del Quarto. Sono stati nominati assessori: Annarita Leobruni, con deleghe alla scuola e anche vice presidente del Municipio, Dino Bacchetti deleghe ai lavori pubblici e all’Urbanistica. E ancora, Federica Desideri con deleghe all’ambiente e al fiume Aniene, Giovanna Sammarco nominata assessora alle politiche sociali e Maurizio Rossi per Sport e Cultura. Ecco i profili dei nuovi assessori del IV Municipio:

Concetto Zanghi, 65 anni, laureato in Economia e Commercio alla Sapienza di Roma e Master per analisti di bilancio e revisori dei conti delle amministrazioni pubbliche presso la Scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali. Cavaliere della Repubblica. Dirigente in quiescenza del Ministero della Giustizia. Si è occupato di Programmazione e bilancio, progetti europei (Financial manager), controllo di gestione, statistiche, informatica, personale e sicurezza. È stato referente per la performance, per la prevenzione della corruzione e la trasparenza e per la tutela della privacy. Ha diretto i Centri per la Giustizia minorile de L’Aquila (Abruzzo, Marche e Molise) e di Venezia (Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige). Esperto di sistemi informativi, di organizzazione del lavoro e di valutazione delle attività della pubblica amministrazione. Consigliere e capogruppo del PD nella precedente consiliatura municipale di centrosinistra.

Federica Desideri, anni 48. Laurea magistrale in Scienze della Pubblica Amministrazione presso la LUMSA di Roma. Master in Gestione dei Fondi Europei presso la Link Campus di Roma. Corso di formazione su Amministrazione condivisa – beni comuni presso l’Università la Sapienza di Roma. Dipendente della Regione Lazio presso l’Ufficio di staff del Presidente. Ha coordinato lo sportello per il cittadino della Regione Lazio per l’emergenza sisma del 2016 e ha collaborato per le attività di emergenza alla COVID19. Si è occupata di attività emergenziali, relazioni esterne, gestione risorse umane, pari opportunità, gestione dei beni comuni, edilizia sociale, ambiente e parchi, in particolare del Parco dell’Aniene. Ha collaborato nella Giunta Veltroni all’assessorato Pari Opportunità e Comunicazione istituzionale. Ha svolto docenze di Diritto del lavoro presso l’Università di Tor Vergata e di Governance e Organizzazione sanitaria presso l’Università della Sapienza.

Giovanna Sammarco, laureata in Servizio Sociale presso la facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università Maria SS. Assunta LUMSA di Roma in data 19/04/02 con la votazione di 110/110 e lode;?dipendente del Comune di Roma dal 12/01/1971 al 31/07/2008 svolgendo sempre funzioni di responsabilità del servizio sociale e di progetti; ha raggiunto il profilo professionale di Assistente Sociale Direttivo e la posizione organizzativa;?docente di Metodi e Tecniche del Servizio Sociale presso l’Università La Sapienza di Roma, Dipartimento di Scienze Sociali, corso di laurea “Scienze e Tecniche del Servizio Sociale” SteSS dall’anno accademico 2004/05 all’anno accademico 2012/13; Presidente del Consiglio dell’Ordine Assistenti Sociali della Regione Lazio con la carica di Segretario durante il mandato 1996/99 e Vice Presidente durante il mandato 1999/2001. Presidente del Consiglio dell’Ordine Assistenti Sociali della Regione Lazio dal 2009 al 2017.

Dino Bacchetti, 51 anni. Laureato con lode in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma. Avvocato, assistente universitario e cultore della materia in “Diritto Ecclesiastico” – Istituto di Diritto Pubblico.

Funzionario della Regione Lazio presso il Gabinetto del Presidente. Consulente Agens Confindustria, Buyer Acquisti TLC e Rete – settore Radiomobile Wind Telecomunicazioni S.p.A, Funzionario della Provincia di Roma. Consigliere di Amministrazione IPAB “Istituto S. Margherita” di Roma. Commissario liquidatore governativo procedure di amministrazione straordinaria “Ferdofin” e “Fornara”. Direttore Unità Amministrativa A.R.P.A. Lazio – Sezione Provinciale Roma. Responsabile Giovanile della Democrazia Cristiana V Circoscrizione e Delegato Nazionale Congresso Giovanile Democrazia Cristiana 1991. Consigliere Facoltà di Giurisprudenza – Università “La Sapienza” di Roma. Delegato nazionale Congresso EDF (European Democratic Students, Malta). Eletto nel 1997 Consigliere V Circoscrizione; confermato nel 2001 Consigliere Municipale con il maggior numero di preferenze a Roma di tutti i partiti; Presidente del Consiglio V Municipio; Eletto ininterrottamente per 7 consultazioni elettorali nell’attuale IV Municipio, alle ultime elezioni amministrative risulta essere il Consigliere più votato di tutti i partiti nel IV Municipio.

Annarita Leobruni, 40 anni, laureata in DAMS all’Università Roma Tre. Giornalista pubblicista.

Docente scuola statale dell’infanzia. Ha sempre lavorato con i bambini in Centri di integrazione per minori fragili, scuole e servizi educativi. Consigliere municipale nelle due precedenti consiliature. Vicepresidente del Consiglio Municipale. Delegata per la Scuola nella Segreteria del Partito Democratico di Roma.

Maurizio Rossi, 58 anni, diplomato in Ragioneria presso l’Istituto Pio XII, da febbraio 1981 a marzo 1986 artigiano, da aprile 1986 a tutto oggi impiegato presso il Ministero della Salute, prima nell’Ufficio Economato poi nella Segreteria del Nucleo degli Investimenti in Edilizia Sanitaria e attualmente con l’incarico di Consegnatario dei prodotti sanitari. Per un anno ha collaborato con l’Ufficio del Responsabile alla Sicurezza dei lavoratori e con il Medico Competente dell’Istituto Superiore di Sanità. Consigliere Municipale e capogruppo, dal 2013 al 2016, con SEL. Coordinatore Nazionale FP CGIL del Ministero della Salute dal 2007 al 2010. Coordinatore Municipale, dal 2011 al 2021, prima di Sinistra Ecologia e Libertà e poi di Sinistra Italiana. Dal 2001 al 2015 Presidente di Consiglio di Circolo e d’Istituto Scolastico