Municipio IV: Federico Sciarra eletto presidente della commissione Pnrr

“Sono onorato di aver ricevuto, con voto unanime, la nomina di presidente della commissione PNRR e Grandi eventi del IV Municipio. In questo momento, segnato da profondi dubbi e instabilità, il Pnrr rappresenta uno strumento fondamentale per il rilancio del nostro Paese”. Federico Sciarra, capogruppo della Lista Civica Calenda Sindaco al IV Municipio, è stato eletto presidente della commissione sul ‘piano nazionale di ripresa e resilienza’.

E se a guidare la commissione speciale Pnrr in Campidoglio sarà il capogruppo di Roma Futura, Giovanni Caudo, al Tiburtino ci penserà il consigliere Sciarra, già candidato presidente con la lista di Calenda alle scorse elezioni amministrative. Il ruolo della commissione sarà quello di supportare le decisioni di intervento rispetto ai finanziamenti dei prossimi anni: “E’ una grande risorsa che dobbiamo saper utilizzare e che riguarda importanti aree di intervento” ha spiegato Sciarra, eletto presidente di commissione nella mattina di lunedì in via Tiburtina.

“È nostra intenzione dialogare costantemente con le rispettive Commissioni a livello centrale comunale per fare da raccordo con il territorio. Fondamentale sarà, dunque, in relazione alla scadenza dei singoli bandi coinvolgere tutti i soggetti interessati: associazioni rappresentative e stakeholder, terzo settore e cittadini” ha aggiunto. Ha poi concluso: “In quest'ottica il IV Municipio potrà avere nei prossimi anni un piano di investimenti concreto con l’obiettivo di migliorare la vita dei cittadini e di chi vive il territorio”.