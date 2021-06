Montagne di rifiuti a Settecamini, i cittadini al Comune: “Dichiarate lo stato di emergenza”

Continua l’emergenza rifiuti tra le strade del IV Municipio e del resto della città, in particolare nella zona est di Roma. Dopo il grido d’allarme dei residenti di Casal Bertone, altre richieste di interventi urgenti arrivano da Settecamini e ancora da Casal Bruciato ma anche da Pietralata e Rebibbia.

Cittadini esasperati avviano petizioni e solleciti perché “soprattutto con l’arrivo del caldo, la situazione è insostenibile, non ne possiamo più, tra miasmi e topi non possiamo più nemmeno uscire di casa” e ancora “quando passiamo davanti ai cassonetti è come se ci arrivasse un cazzotto allo stomaco, sono disgustosi” e “non ci sono più le condizioni igieniche necessarie in queste strade” hanno raccontato ai nostri taccuini da un lato all’altro del tiburtino.

“Secondo noi ci sono le condizioni per invocare lo stato di emergenza” ha commentato Khaty Crimeni del comitato di quartiere inviando una richiesta a Municipio, Comune, Regione e Nad affinché si richieda l’intervento dei Nas perché “siamo sotto gli standard di tollerabilità”. Ha concluso: “Vogliamo sentire gli odori della primavera e non i miasmi dei cassonetti”. Intanto sulla questione rifiuti è ancora lite tra Campidoglio e Regione. Roma ha fino a dicembre per trasmettere un piano su impianti e discarica che la renda autosufficiente.