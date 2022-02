Il Consiglio del IV Municipio condanna l’attacco russo al popolo ucraino

“Il Consiglio del IV Municipio di Roma condanna in maniera netta e inequivocabile l’aggressione russa ai danni del popolo ucraino. Esprime profonda preoccupazione per le sorti dei civili e ribadisce che mai gli strumenti della forza della prevaricazione e della guerra potranno servire a risolvere le controversie tra gli Stati come stabilito dall’art.11 della nostra Costituzione. Infine, ritiene che tutti i nazionalismi e gli obiettivi espansionistici che sottendono solo ed esclusivamente a logiche di potere siano contro il bisogno di convivenza civile dei popoli”.

È questo il testo dell’atto che nella mattina di giovedì, il presidente dell’aula del IV Municipio, Paolo De Paolis, ha letto durante l’assemblea del consiglio. A poche ore dall’attacco delle truppe russe ai danni della popolazione ucraina, avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, i consiglieri di via Tiburtina hanno voluto far sentire anche la loro voce, ribadendo la loro contrarietà agli attacchi e alle logiche di potere che devasta i paesi.

Hanno firmato il documento, proposto da Gianluigi Bardini (Roma Futura), Carla Corciulo (Sinistra Civica Ecologista), Federico Proietti (PD), Fulvio Pastorelli (lista Civica Gualtieri), Luca Scerbo Polverato (Fdi), Roberto Santoro (Lega), Roberta Della Casa (M5S).