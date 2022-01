Municipio IV: riparte la Consulta dell’handicap

Il Tiburtino avrà di nuovo la Consulta dell’handicap. L’appuntamento è fissato al prossimo 25 gennaio con la prima convocazione che consentirà l’elezione delle figure centrali dell’organismo. A esprimere soddisfazione è Massimiliano Umberti, presidente del IV Municipio: “Sono orgoglioso del risultato raggiunto per tutti i cittadini che ce lo chiedevano a gran voce, ridiamo dignità e forza a chi ne ha più bisogno in questo territorio”.

La Consulta Municipale per i diritti delle persone con disabilità al Tiburtino ha cessato di esistere nel gennaio del 2019, quando l’allora amministrazione municipale a cinque stelle, facendo riferimento a un vizio di forma, ne aveva delegittimato la funzione. A partire da quell’anno – e per quelli a venire – si è creata un’interruzione di dialogo tra le istituzioni e le famiglie con disabili. Ai nostri taccuini, un anno dopo la sospensione della Consulta, una rappresentanza aveva commentato: “La nostra consulta non era riconosciuta, le nostre attività non sarebbero state considerate legittime”. In attesa delle linee guida e per colmare la carenza, le famiglie dei disabili sono state accolte in commissione politiche sociali durante la passata amministrazione, presieduta da Germana Di Pietro.

“L’avevamo promesso in campagna elettorale e a due mesi dall’insediamento, teniamo fede ai patti” ha commentato Umberti spiegando che la Consulta sarà dunque composta da associazioni e cittadini. Intanto, in questi giorni i municipi sono chiamati a dare parere sul documento redatto dalla commissione politiche sociali del Campidoglio in tema di Consulta.