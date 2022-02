Tiburtino: quattro asili nido resteranno aperti fino alle 18.00

Quattro asili nido aperti fino al tardo pomeriggio per ampliare l’offerta dei servizi educativi e per avviare un circolo virtuoso in funzione delle famiglie. È questo l’obiettivo del Campidoglio contenuto in una direttiva dell’assessorato comunale e recepita dal Municipio IV. Le strutture del Tiburtino che rimarranno aperte sino alle 18.00 si trovano nei quartieri Settecamini, Casal Bertone, Monti Tiburtini e tra San Basilio e Ponte Mammolo. A deciderlo una memoria della giunta Umberti nella mattina di giovedì.

L’iniziativa, nata da un’idea dall’assessora alla scuola della giunta Gualtieri – Claudia Pratelli – coinvolge tutti i municipi della città: è demandata all’ente di prossimità, infatti, la scelta di individuare le strutture più idonee. Al Tiburtino, i criteri che hanno portato alla designazione degli spazi sono stati principalmente l’esclusione dei nidi con capienza ridotta e la posizione geografica, di collante tra più quartieri.

Gli asili con queste caratteristiche sono “Insieme con un sorriso” di piazza Santa Maria dell’Olivo a Settecamini e “L’Altalena” di via Pollio a Casal Bertone (che rimarranno aperti dalle 7.30 alle 17.00); inoltre “La Girandola” di via del Podere Rosa tra i quartieri Casal de’ Pazzi e San Basilio e “Elefanti e topolini” di via Vertumno a Monti Tiburtini seguiranno l’orario sperimentale e resteranno aperti dalle 7.00 alle 18.00.

“Siamo molto soddisfatti dell’iniziativa promossa dalla giunta Gualtieri, rispecchia appieno le nostre intenzioni, note fin dalla campagna elettorale – ha commentato a Roma Today Annarita Leobruni, assessora alla scuola di via Tiburtina - Vogliamo contribuire a sostenere le famiglie e soprattutto le donne, le mamme che impegnate al lavoro sanno di poter lasciare i propri figli in un contesto educativo con figure professionali”.