Il municipio IV porta gli anziani in vacanza

Soggiorni al mare, alle piscine termali e attività culturali per combattere il fenomeno della solitudine nella popolazione anziana. Non solo, anche favorire l’inclusione e contrastare la discriminazione. Sono questi gli obiettivi del Municipio Roma IV che organizza attività estive destinate agli anziani della terza e della quarta età. “Abbiamo approvato una direttiva di giunta per definire il piano estivo” ha spiegato Massimiliano Umberti, minisindaco al Tiburtino.

Le attività riservate agli anziani si svolgeranno dal mese di giugno fino ai primi giorni del mese di settembre all’interno dell’area metropolitana di Roma. L’iniziativa si svolgerà a seguito della pubblicazione di due bandi per un importo complessivo di 45 mila euro. Il primo bando, del totale di 38mila euro, è già previsto all’interno del bilancio di previsione finanziario; il secondo sarà possibile mediante l’erogazione dei fondi da parte del Dipartimento delle Politiche sociali.

Già due anni fa, nell’agosto del 2020, gli anziani del Tiburtino sono stati in vacanza, trascorrendo cinque settimane al mare, Maccarese, sul litorale laziale. In quella occasione sono stati 120 i cittadini della terza e della quarta età che hanno beneficiato dell’iniziativa municipale: incluso nell’attività anche il servizio di trasporto, gratuito per l’utente.

L’iniziativa di quest’anno ha come finalità principale di contrastare “la solitudine e tiene conto del ‘rilevante di sanità pubblica per le persone anziani e fragili che può scaturire dalle condizioni climatiche estive” come si legge nella delibera approvata dalla giunta di via Tiburtina nei giorni scorsi. “Con questa iniziativa vogliamo accompagnare gli anziani al mare e coinvolgerli in attività culturali sul territorio di Roma” ha aggiunto Giovanna Sammarco, l’assessora municipale alle politiche sociali del Municipio Roma IV.