Matteo Valentini accolto in Municipio dopo l'aggressione. Per lui un bonsai simbolo di forza

Matteo Valentini è stato accolto in municipio da un abbraccio simbolico dei consiglieri del Tiburtino. A lui è stato donato un bonsai, simbolo di forza e di quilibrio. "Siamo stati felicissimi di averlo avuto con noi, insieme a mamma Simona, dopo la terribile aggressione" ha commentato Massimiliano Umberti, minisindaco del IV Municipio che ha annunciato alcuni interventi per garantire maggiore sicurezza tra le strade del quartiere Colli Aniene.

La storia di Matteo Valentini ha tenuto per settimane un intero Paese con il fiato sospeso. Il ventenne di Colli Aniene, ad aprile scorso, è stato trovato in strada – in viale Sacco e Vanzetti – con la testa rotta e in fin di vita. Con l'arrivo dei soccorsi, il giovane è stato trasportato all'Ospedale Sandro Pertini dove è stato in coma per alcune settimane. Nel frattempo, sua madre, i suoi amici e un quartiere intero hanno iniziato a chiedersi cosa fosse successo quella notte e a cercare la verità, lanciando numerosi appelli anche dalle pagine del nostro giornale. Sulla vicenda indaga ancora la polizia ma, per fortuna, Matteo è uscito dal coma ed è tornato a casa tra l'affetto dei suoi cari e della sua famiglia.

Mercoledì mattina, il ventenne di Colli Aniene è stato accolto in sala consiglio al Municipio IV da tutti i consiglieri. Nella stessa occasione, il minsindaco Umberti ha annunciato: "Ho voluto dare in anteprima a Matteo la notizia: abbiamo ottenuto uno stanziamento di fondi necessario alla realizzazione di un impianto di videosorveglianza all'interno del Parco Loriedo. Non solo, con ulteriori fondi minesteriali si stanno predisponendo studi di fattibilità per nuovi impianti da collocare nelle aree esterne della metropolitana". E non è tutto. Anche in ambito sociale, l'amministrazione Umberti vuole provare a dare una sterzata lavorando alla creazione di spazi di aggregazione.