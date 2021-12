Municipio IV: 125mila euro per la manutenzione dei giardini scolastici

Sfalcio, decespugliamento e sagomatura delle siepi, oltre all’abbattimento di alberi già segnalati da tempo. Sono questi alcuni degli interventi che verranno realizzati nelle prossime settimane all’interno dei giardini scolastici del Tiburtino. “Interveniamo dove, negli anni passati, hanno regnato trascuratezza e scarsissima attenzione” ha commentato Annarita Leobruni, assessora alla scuola della giunta Umberti.

Erba alta e giardini inaccessibili. È iniziato in questo modo l’anno in alcune scuole del IV Municipio. Da Pietralata a Casal Bertone e Settecamini, dove l’area esterna della scuola di via Casalbianco si presentava come una giungla, con arbusti di oltre un metro. “Impossibile per i bambini vivere questi spazi” hanno commentato alcuni genitori che fin dai primi giorni del mese di settembre hanno iniziato a denunciare lo stato di abbandono del verde. La manutenzione nei giardini scolastici avverrà a seguito di una variazione di bilancio.

“Abbiamo provveduto non appena ci siamo insediati – ha continuato l’assessora Leobruni – L’importo di 125 mila euro è frutto di una variazione di bilancio. Verranno effettuati abbattimenti di alberi che, già nel 2020, sono stati segnalati dai verbali degli agronomi. Infine, avverranno semplici potature della chioma arborea e delle siepi. Oltre che una questione di decoro è anche una questione di sicurezza”. La manutenzione interesserà gli istituti comprensivi del Tiburtino, da via di Casal Bertone a via del Frantoio, da via Tedeschi a via Corinaldo.