Il Municipio cambia look, si accendono le luci colorate sulla facciata

Lavori in corso dentro e fuori la sede del nunicipio IV di via Tiburtina. Se da un lato si stanno svolgendo interventi di riqualificazione strutturale, dall’altro si lavora su un nuovo look. A partire dal pomeriggio di lunedì, la facciata del palazzo istituzionale è stata illuminata con luci colorate. “Vogliamo dare dignità alla casa dei cittadini” ha commentato a Roma Today Massimiliano Umberti, presidente del Tiburtino.

Lavori in corso nella sede del Municipio

Quello che doveva essere un trasferimento ‘immediato’ diventa sempre di più un miraggio. Il trasloco della sede municipale da via Tiburtina a via dei Fiorentini è fermo al palo, anzi al contenzioso in atto tra il municipio e la proprietà e in attesa che la vicenda si risolva, nel palazzo si lavora per migliorare la qualità della vita. Gli interventi, avviati già in passato, riguardano principalmente il rifacimento dei piani, l’installazione di pannelli fotovoltaici, l’impianto di videosorveglianza e la recinzione. Quella di via Tiburtina 1163, è la sede politica e amministrativa – per la gran parte - del municipio IV; altri uffici, come l’anagrafico, sono ubicati anche a Ponte Mammolo, in via Rivisondoli.

Le luci colorate sulla facciata del palazzo

Oltre ai lavori di riqualificazione strettamente legati alla struttura dell’immobile, in via Tiburtina si lavora anche per dare decoro al Palazzo istituzionale. Sulla falsa riga di quanto avviene in Campidoglio, anche sulla facciata del municipio si accendono le luci. È accaduto per la prima volta lunedì, 9 gennaio quando, dopo il tramonto, una luce blu e altre bianche rosse e verdi hanno illuminato la sede del Tiburtino. “Questo palazzo è sempre stato considerato fatiscente, adesso basta, è arrivato il momento di dare dignità alla struttura e migliorare la quotidianità di chi ci lavora e dei cittadini” ha commentato Umberti. L’accensione delle luci durerà nel tempo e rifletterà l’agenda politica cittadina e nazionale: i fari si tingeranno, tra gli altri, di rosso in occasione della festa della Donna e di tricolore per la festa della Repubblica.