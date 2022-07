Tecnopolo: una nuova linea bus per i lavoratori di Zoe Fontana

È stata inaugurata una nuova linea bus per collegare i lavoratori del polo industriale Tecnocittà alla stazione metro Rebibbia. Il taglio del nastro, in via Zoe Fontana, nella mattina di lunedì. All’appuntamento anche l’assessore ai trasporti del Comune di Roma, Eugenio Patanè, e il minisindaco del Tiburtino, Massimiliano Umberti che ha commentato: “Abbiamo risolto una problematica che coinvolgeva 2.500 persone”. La linea 043 è attiva nei giorni feriali, dalle ore 6.00 alle ore 21.00, la 043L seguirà orari compatibili con quelli degli uffici di Tecnocittà.

La linea 043 percorrerà via Tiburtina e via Zoe Fontana, effettuerà una nuova fermata a Tecnocittà e poi proseguirà sul consueto percorso verso Case Rosse. Nel pomeriggio la 043L, dopo aver raggiunto Tecnocittà, tornerà immediatamente alla metro fornendo un collegamento rapido alla rete del ferro. “Un collegamento molto prezioso per i lavoratori del polo industriale Tecnocittà di via Zoe Fontana” ha detto Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità di Roma Capitale.

A questo ha aggiunto: "Ringrazio gli uffici di Atac e di Roma Servizi per la Mobilità – ha aggiunto Patanè - che si sono adoperati per la modifica della linea 043 che, in direzione di Case Rosse, transita in via Zoe Fontana e per l'attivazione del collegamento 043L che, nelle ore pomeridiane, collega direttamente alla Metro B di Rebibbia la zona di via Zoe Fontana”. Intanto, i residenti e le associazioni di quartiere di Settecamini e Case Rosse hanno sottolineato la mancanza di pensiline alle fermate bus, per accogliere i pendolari e proteggerli dalle intemperie.