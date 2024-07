Cantieri finiti su via Tiburtina, ora si viaggia senza restringimenti

Sono terminati i lavori su via Tiburtina e, questa volta, per davvero. Il tratto T4, prima inaugurato salvo poi essere richiuso dopo la fine della Ryder Cup, è stato completato.

Via Tiburtina completata

Secondo i programmi iniziali, gli interventi si sarebbero dovuti concludere, per la maggior parte, a settembre dello scorso anno in concomitanza con la più importante competizione golfistica del mondo. A settembre 2023, il grosso dei lavori era finito. Però, una volta inaugurato il tratto T4, quello che va da via di Salone alla rotatoria di Marco Simone, questo è stato nuovamente chiuso. Mancava, infatti, il completamento di circa il 40% dei lavori previsti che si sarebbero dovuti concludere entro la fine del 2023.

Il termine ultimo è slittato di mese in mese. A rallentare i cantieri non sono stati solo alcuni ritrovamenti archeologici. Gli operai hanno avuto a che fare anche con perdite di gas dai sottoservizi e con le difficoltà di muoversi con i mezzi lungo una strada che presentava restringimenti continui ed un traffico impazzito.

I numeri

Così, seppur con sei mesi di ritardo rispetto agli annunci, i lavori su via Tiburtina sono terminati. Che l’opera sia stata titanica lo dicono i numeri. Sono stati posizionati 150 km di corrugati, 100 camerette dei sotto servizi, oltre 20.000 metri cubi di asfalto e circa 500 nuovi pali di illuminazione. “In due anni e mezzo abbiamo fatto quello che non è stato fatto in 18 anni – ha detto il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti - grazie al sindaco, Roberto Gualtieri, all’assessora, Ornella Segnalini e a tutte le maestranze. Grazie ai cittadini per tutta la pazienza di questi due anni e mezzo”.

Il cantiere era stato inaugurato nel 2009 con l’amministrazione Alemanno. Addirittura, il progetto originale risaliva al 2004, sotto la giunta Veltroni. L’accelerazione, però, c’è stata con la Ryder Cup. Nonostante il covid, alla fine la kermesse sportiva, spesso anche criticata dai residenti di Settecamini, Marco Simone e Setteville, ha dato un impulso senza il quale, probabilmente, ci sarebbero ancora operai al lavoro su via Tiburtina.