Lavori per il raddoppio: chiusi tutti i cantieri del primo tratto di via Tiburtina

Procedono i lavori per il raddoppio della via Tiburtina, sul territorio del Municipio Roma IV. Nella mattina di mercoledì sono stati chiusi i cantieri del primo tratto della via consolare con la realizzazione dell?asfalto nel tratto compreso tra via Brandizzi Gianni e Rebibbia. ?Entro la fine del mese di febbraio ? ha anticipato a Roma Today il minisindaco Massimiliano Umberti ? chiuderemo anche i cantieri del tratto T2?.

Il miracolo della Ryder Cup

Lo svolgimento della Ryder Cup negli impianti sportivi di via Marco Simone è una manna dal cielo per il tiburtino. Già perché grazie alla competizione mondiale che avrà luogo a Roma il prossimo anno, anche i lavori del raddoppio della via Tiburtina ? da percorrere necessariamente per sportivi e ospiti ? hanno subito uno scossone. A questo si aggiunge l?impegno che il sindaco Roberto Gualtieri e l?assessora ai lavori pubblici del Comune di Roma, Ornella Segnalini avevano preso davanti ai cittadini, a Rebibbia, durante la presentazione del cronoprogramma per chiudere tutti i cantieri che da troppi anni, ormai, mettono in ginocchio gli abitanti dei quartieri a ridosso della via Tiburtina, costretti a passare ore nel traffico.

Il prossimo step: la chiusura del T2

E fino ad ora, parte dell?impegno è stato mantenuto nonostante le scoperte archeologiche, a seguito degli scavi, abbiano rallentato alcuni processi. È il caso del ponte di Prato Lungo ? nell?omonimo quartiere ? che è stato arginato attraverso l?interramento della struttura e la costruzione di un ponte sopraelevato, su cui fino ad ora sono stati posti sette di ventuno pali. ?Procederemo a ritmo spedito anche per il ponte? ha assicurato Umberti - precisando la necessità che l?azienda dei sottoservizi esegua velocemente degli interventi. Intanto con l?asfalto nel tratto di strada tra via Brandizzi Gianni e Rebibbia, il primo tratto può dirsi concluso. Bisognerà attendere il prossimo mese di febbraio per la chiusura del T2, ovvero il tratto della via Tiburtina che arriva all'altezza della zona industriale.