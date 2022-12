Finalmente i lavori. Dopo 4 anni di chiusure via ai cantieri in via Corropoli

Escavatori in azione a via Corropoli, una delle strade del quartiere Case Rosse – nel Municipio IV – chiusa da quattro anni al trasporto pubblico e privato. “Chiudiamo un'altra ferita che da anni aspettava un'azione risolutiva per la vita dei cittadini. Vivevamo nella paradossale situazione di avere una strada completamente chiusa e interdetta, senza avere una prospettiva certa” ha commentato il minisindaco del Tiburtino, Massimiliano Umberti. All’avvio dei lavori anche l’assessora ai lavori pubblici del Comune di Roma, Ornella Segnalini.

La strada è chiusa da quattro anni

Via Corropoli è chiusa al traffico dal 2018 quando l’asfalto è sprofondato e la strada è stata transennata rimanendo nelle stesse condizioni per anni. Non solo, all’interno della buca erano spuntati anche degli arbusti. La chiusura aveva creato non pochi disagi ai residenti del quartiere che ne avevano denunciato le criticità anche dalle pagine del nostro giornale e avevano avviato una raccolta firme per chiedere il ripristino delle condizioni del manto stradale. Soprattutto perché su via Corropoli, con l’apertura della buca, anche il trasporto pubblico è stato vietato. Nel 2021 sono stati effettuati alcuni lavori che però non ha consentito di giungere alla soluzione del problema. Il cantiere, avviato nella mattina di giovedì, sarà chiuso entro la fine del 2022: l’opera costerà al Comune di Roma 30mila euro.

"Abbiamo sanato una ferita"

“I lavori saneranno questa ferita e testimoniano come questa Amministrazione stia proseguendo nell’opera di ascolto delle istanze dei cittadini e di efficientamento della macchina amministrativa” ha detto Federico Proietti, capogruppo Pd in Municipio IV. Sul posto anche l’assessora Segnalini che ha commentato: “Abbiamo sbloccato lavori che per una serie infinita di intralci burocratici erano fermi da oltre quattro anni, portando un grave disagio ai residenti. Nel corso dell'ultimo anno abbiamo messo mano a tante situazioni di questo tipo che contribuiscono solo a rendere la città invivibile. Grazie al Dipartimento Simu, alla perseveranza del presidente del Municipio Massimiliano Umberti e alla tenacia dei residenti, la strada riprenderà presto la sua funzionalità”.