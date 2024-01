I lavori su via Tiburtina subiscono un nuovo ritardo, ecco perché

Perdite di gas, traffico intenso e ritrovamenti archeologici. Sono i tre fattori che hanno causato un nuovo slittamento della fine dei cantieri del tratto T4 della via Tiburtina, da via di Salone alla rotatoria dell’incrocio con via Marco Simone, quello inaugurato per la Ryder Cup salvo poi essere nuovamente oggetto di lavori. Siamo nel territorio di Settecamini, nel IV municipio. qui sono ancora in corso i lavori di restyling del manto stradale che, secondo le previsioni, dovevano terminare il 31 gennaio. La data, però, è stata spostata in avanti.

Ritardo nei lavori

È stato lo stesso presidente del VI Municipio, Massimiliano Umberti, a dare notizia di questo problema insieme all’ingegnere Paolo Ciarrocca, direttore del cantiere per l'allargamento della via Tiburtina, un’opera complessiva da 77 milioni di euro, per conto dell'impresa D'Agostino Costruzioni. I cantieri si dovrebbero concludere definitivamente a metà marzo.

“Stiamo bitumando la parte di strada da Tivoli in direzione Roma” ha detto Umberti in un video pubblicato sui social. Una volta terminato questo intervento, verrà chiusa l’altra carreggiata per effettuare le stesse operazioni, riaprendo invece al traffico la strada appena rinnovato. Si abbatteranno anche i cordoli esistenti per ampliare ulteriormente via Tiburtina. Questo, in sintesi, significa che gli automobilisti dovranno convivere per altre settimane con il traffico ed i disagi.

I motivi dei ritardi

È stato l’ingegner Ciarrocca a spiegare come mai non si riuscirà a rispettare la scadenza del 31 gennaio. Uno dei problemi è quello relativo al traffico, “molto intenso e che va mantenuto senza interruzioni. Per questo – ha detto – è necessario lavorare su fasce di strada, deviando il traffico. Parliamo di una serie di interventi concatenati che riguardano anche i sottoservizi”. E a proposito di questo, giovedì 18 gennaio Ciarrocca ha fatto sapere che “c’è stata una perdita di gas che ha rallentato le operazioni”.

Infine, come spiegato anche da un approfondimento nella sezione Dossier, anche la via Tiburtina soffre per i continui “ritrovamenti di reperti archeologici”. Nonostante tutti questi problemi, Ciarrocca si è detto “moderatamente fiducioso” ed “entro la metà del mese di marzo riusciremo a finire”.

Miracolo finito

Quando era stata inaugurata la via Tiburtina, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, si era gridato al miracolo. Dopo anni di attesa era stato completato anche il T4, l’ultimo tratto mancante e ristrutturato, come gli altri, grazie all’avvento della Ryder Cup al Golf Club Marco Simone. Peccato che, una volta terminata la kermesse sportiva, i cantieri erano tornati visto che i lavori, in realtà, non erano effettivamente conclusi. Si parlava di piccoli dettagli quando, alla luce dei lavori in corso in questi giorni, gli interventi da fare erano ancora diversi.