Settecamini, il parco giochi di via Montenero si rifà il look

Lavori in corso al parco di via Montenero Sabino a Settecamini. Da giorni, su iniziativa del Dipartimento Ambiente del Comune di Roma, l’area giochi del quartiere è oggetto di restyling dalla pavimentazione ai giochi. Ma c’è chi reclama attenzione al parco ‘Guido Rossa’: “Anni fa sono stati rimossi i giochi e non sono mai stati più riposizionati” ha commentato Michela Esposito del comitato ‘Settecamini e dintorni’.

“Sono in corso le operazioni per sostituire circa 200 metri quadrati di pavimentazione anti-trauma che presentava diverse problematiche – ha spiegato l’assessora Laura Fiorini dalle sue pagine FB - Il progetto, inoltre, prevede la sostituzione di alcuni pezzi della struttura complessa e di quattro seggiolini delle altalene e la messa in sicurezza della zona di accesso all’area giochi, attraverso la sistemazione dei gradini e il riposizionamento della pavimentazione in travertino”.

Il parco di via Montenero Sabino non è l’unica area verde del quartiere e per altre i residenti chiedono interventi da tempo, come per il parco ‘Guido Rossa’ maggiormente frequentato. “Non c’è più nulla per i bambini al parco centrale, i giochi sono stati rimossi e mai nessuno è intervenuto per ripristinare le condizioni in sicurezza – ha concluso Esposito - Il parco di via Montenero Sabino è in condizioni migliori di molti altri, ci auguriamo che non siano interventi spot e che anche le altre aree vengano messe in sicurezza”.