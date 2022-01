Settecamini: lavori in corso su via Cerchiara. I residenti: "Le altre strade sono bombardate"

Se da un lato ci sono mezzi al lavoro per il rifacimento del manto stradale, dall’altro lato ci sono vie che “sembrano quelle di Beirut”. Siamo a Settecamini, uno dei quartieri del Municipio IV, a ridosso della via Tiburtina. È da queste strade che i residenti chiedono interventi per mettere in sicurezza vie e piazzali frequentati dagli abitanti perché sede di studi medici, servizi e mercato.

Nella scorsa notte sono stati realizzati lavori di rifacimento in via Cerchiara, nel quadrante Settecamini-Case Rosse. A rendere noti gli interventi è Dino Bacchetti, assessore ai lavori pubblici del Tiburtino. I lavori, per un totale di 320 metri di asfalto sono stati eseguiti nel tratto di strada dall’intersezione con via Affile, verso via di Salone e dalla parte opposta.

Anche altre strade però necessitano di interventi: “Quello che serve in quartiere è la pulizia delle strade e il rifacimento di due piazzali importanti perché molto frequentati, le nostre strade sembrano quelle di Beirut” ha commentato Michela Esposito, presidente del comitato ‘Settecamini e dintorni’. Gli interventi richiesti sono per via Lanfranco Cigala, largo Chiaro Davanzati, via Colleverde e via Quintiliolo. In queste zone – da quanto apprendiamo dal Municipio IV – non sono previsti interventi per ora.