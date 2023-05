IV Municipio, installati cinque eco compattatori mangia plastica

Le macchine mangia plastica non si troveranno più solo nei mercati. Nel IV municipio sono stati inaugurati cinque nuovi eco-compattatori, ognuno dei quali posizionato in punti strategici della città. Queste installazioni serviranno ai cittadini per gettare, soprattutto, bottiglie di plastica nell’ottica di ridurre gli sprechi e promuovere un’economia sempre più circolare.

Dove si trovano

I cinque nuovi ecocompattatori del IV municipio si trovano a Parco della Balena, via Castel Paterno (piazzetta del largo di Pietralata), via Filippo Meda, piazza Balsamo Crivelli e a piazza Santa Maria dell'Olivo. Il progetto è stato reso possibile grazie al protocollo d’intesa con il Coripet, un consorzio volontario, riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente, tra produttori, converter e riciclatori di bottiglie in pet.

Raccolta differenziata

Con la direttiva europea SUP (Single use plastic), che dovrà essere recepita dagli stati membri, è stato vietato dal 2021 l'utilizzo di determinati prodotti in plastica monouso per i quali esistono alternative in commercio. Oltre a mettere al bando gli oggetti monouso, la direttiva disciplina il fine vita delle bottigliette in pet: entro il 2025 i paesi europei dovranno raccogliere almeno il 77% di bottiglie in pet post-consumo e il 90% nel 2030. Contestualmente, chi utilizza questi contenitori per vendere i propri prodotti avrà l’obbligo di produrli con almeno il 25% di pet riciclato entro il 2025 e il 30% nel 2030. L’Italia e ovviamente Roma non fanno eccezione.

L’inaugurazione

La messa in funzione di questi nuovi strumenti è stata salutata da una giornata inaugurale alla quale hanno partecipato l’assessore all’Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, il presidente del consorzio Coripet, Corrado Dentis e Giammarco Palmieri, presidente commissione Ambiente di Roma Capitale. All’evento, che si è svolto in piazza Santa Maria dell’Olivo, hanno partecipato le rappresentanze degli alunni della scuola paritaria primaria e dell’infanzia Sant’Anna e dell’istituto comprensivo Casal Bianco. I bambini, muniti di bottiglietta, sono stati i primi a utilizzare la nuova "macchina mangia-plastica".

"Siamo il primo Municipio che si è impegnato in maniera importante in questo progetto" sottolinea il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umbert – è stato un lungo percorso. Prima le macchine ecocompattatrici erano presenti solo nei mercati. Rappresenta un modello di economia circolare che riduce l'immissione della nuova plastica nell'ambiente. Il motto è 'più ricicli, più hai vantaggi per te e per l'ambiente' ".