Settecamini: due incidenti in un giorno, i residenti chiedono sicurezza

Ancora disagi legati alla viabilità a Settecamini, quartiere a ridosso della via Tiburtina, nella periferia del quarto municipio. “Continuiamo a chiedere interventi alle istituzioni, circolare su queste strade è diventato pericoloso” hanno commentato dal comitato di quartiere, soprattutto in riferimento a quanto avvenuto nei giorni scorsi.

Gli ultimi incidenti, in ordine di tempo, risalgono alla mattina di sabato: in via di Casal Bianco e alla rotatoria poco distante di viale Bertolucci. “E’ stata investita una donna” ha spiegato Khaty Crimeni, presidente del comitato che da tempo chiede alle istituzioni di trovare una soluzione. Prima ancora, ad agosto, un altro incidente ha visto protagonista un bambino. Pertanto, rendere più sicure le strade è diventata una necessità per gli abitanti del quartiere Settecamini.

“Chiederemo ancora una volta al Prefetto, al Comune e al Municipio di intervenire” hanno spiegato ancora dal comitato. Le richieste restano sempre le stesse: cartelli che indicano limiti di velocità, segnaletica orizzontale visibile, illuminazione adeguata e autovelox dalla rotatoria a uscita di via Bertolucci.