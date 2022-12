‘La Casa nella Casa’, spunta un nuovo murales sui muri di Settecamini

Illustrazioni geometriche che mirano a rappresentare l’equilibrio precario dell’essere umano e l’incessante velocità del mondo contemporaneo. È questo il significato dell’opera firmata da Etnik sulle mura di una delle palazzine popolari a Settecamini, nell’ambito del progetto . Il progetto, ideato e diretto da Giuseppe Casa e curato da Oriana Rizzuto, è organizzato dall’associazione culturale Taste & Travel in collaborazione con MArteSocial e MArteGallery. È, inoltre, promosso dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale.

L’opera di Etnik, dal titolo ‘La Casa nella Casa’ va ad aggiungersi alle opere di street artist già presenti nel quartiere Settecamini, a ridosso della via Tiburtina. Durante lo scorso anno, sulle facciate delle palazzine Ater sono comparsi altri tre murales realizzati dagli artisti Solo, Diamond e Tina Loiodice. Raffigurazioni, anche in questo caso, di temi come la salvaguardia dell’infanzia, la lotta alla fame e il benessere per tutti. A marzo scorso, in via di Settecamini e in via di Casal Bianco sono state realizzate nuove opere che ricordano l’innovazione, la parità di genere, l’importanza dell’acqua pulita come bene prezioso e per tutti. Gomez, infine, ha disegnato il ricordo della bambina ucraina morta in guerra.

Etnik, l’ultimo – in ordine di tempo – a firmare muri a Settecamini, è un artista di origine svedese attualmente di stanza a Torino, è attivo nella scena graffiti writing da molti anni. Durante la sua carriera ha ricercato sempre una nuova strada per superare i limiti classici della disciplina. Il progetto che vede al centro dell’arte i temi dell’Agenda Onu 2030 è vincitore dell'Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020-2021-2022 curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE.