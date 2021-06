A Settecamini è emergenza rifiuti. Dai cittadini l’esposto alla Asl e al prefetto

“Ormai non è più un problema di decoro ma di salute pubblica. Chiediamo un intervento celere”. È questo il contenuto della comunicazione che il comitato ‘Settecamini e dintorni’ ha inviato al Prefetto, alla Asl e all’Arpa: le strade del quartiere sono diventate discariche a cielo aperto e nei cortili si sono create barriere di rifiuti.

Da via Cassola a via Abate da Tivoli, fino a viale Bertolucci e ancora via Cerchiara, via Colleverde (per citarne alcune): Settecamini e il confinante quartiere Case Rosse sono un tappeto di sacchetti di spazzatura. “I miasmi ci stanno rendendo la vita impossibile” ha commentato una residente, e ancora “Non si può passare più sul marciapiede, è impossibile” ha fatto eco un’altra, “Con questa condizione igienica e il caldo è da folli uscire in strada” ha risposto un anziano.

Nei giorni scorsi, dopo una visita in quartiere di Virginia Raggi, il comitato ‘Settecamini e dintorni’ ha avviato un’azione di protesta su Facebook per contrastare le passerelle e chiedere soluzioni al problema rifiuti, postando una foto di spazzatura non raccolta e taggando la sindaca e la collaboratrice Roberta Della Casa, ex presidente del IV Municipio. Poi l’esposto a Prefetto, Arpa, Sisp e Asl, oltre che una richiesta di accesso agli atti al Comune.

“Non ne possiamo più, siamo esausti. Il nostro quartiere è completamente abbandonato – ha detto Michela Esposito, presidente del comitato – Ma come si fa a lasciarci vivere in queste condizioni? La sindaca e la sua collaboratrice vengono in quartiere solo per le passerelle e per inaugurare opere inutili come la piazza. Noi non possiamo togliere la mascherina all’aperto, noi dobbiamo tenerla perché ogni cumulo di rifiuti è un cazzotto allo stomaco. Chi ci governa si dovrebbe vergognare”.