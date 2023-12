Via di Marco Simone, installati i dissuasori per fermare i pirati della strada

Le auto ci corrono a folle velocità. I più indisciplinati si cimentano in improbabili inversioni a “U” a ridosso degli incroci, solo per evitare di perdere secondi preziosi e fare manovre in accordo col codice della strada. Ora tutto questo non sarà più possibile. Sono stati installati i dissuasori su via di Marco Simone, uno degli interventi di “coda” della Ryder Cup, disputatasi a fine settembre presso il golf club che si trova al confine tra Fonte Nuova, Guidonia e il IV municipio.

Nuovi dissuasori su via Marco Simone

Via di Marco Simone attendeva da tempo delle opere di riqualificazione del manto stradale e, più in generale, dell’intera viabilità della zona. Lavori che sono stati effettuati per la Ryder Cup e che proseguono ancora oggi. il paradosso è che adesso, con strade più larghe e ben asfaltate, è aumentata la pericolosità di diverse arterie lungo le quali gli automobilisti dimostrano di avere il piede troppo “pesante” e poca attenzione per le norme del codice della strada. Da qui la necessità di mettere degli ostacoli per evitare che qualcuno, alla fine, si faccia veramente del male.

“Procedono i miglioramenti su Via Marco Simone con la posa dei dissuasori stradali all’altezza delle intersezioni – ha scritto, in una nota, il presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti - presto verrà realizzato anche un attraversamento pedonale rialzato largo 12 metri all' altezza del distributore di benzina”.

Via di Marco Simone rinnovata

I lavori delle ultime settimane non hanno riguardato solo la messa in sicurezza del tratto che ricade sul territorio romano. È stata rinnovata anche la rotatoria tra via Marco Simone e via Palombarese e, su quest’ultima arteria, sono stati messi nuovi dissuasori stradali. Raddoppiata anche la rotatoria tra via Palombarese e via Nomentana che, per come era stata pensata inizialmente, aveva causato più problemi di quelli che ne doveva risolvere.