Sono già stati spazzati via i dissuasori di via Marco Simone

Hanno preso il panettone e, in extremis, la calza della Befana ma non sono arrivati neanche alla Pasqua. Parliamo dei dissuasori installati, a ridosso delle festività natalizie, nel tratto romano di via di Marco Simone, in zona Settecamini. Dopo neanche venti giorni, molti di questi strumenti che servono per rendere la strada più sicura sono stati divelti.

Alta velocità e guida spericolata

C’è chi, sembra, li abbia rimossi di proposito. Altri sono stati colpiti dalle auto che cercavano, nonostante tutto, di effettuare un’inversione lungo la strada. Altri ancora, infine, sono stati spazzati via perché semplicemente travolti da mezzi che, nonostante tutto, continuare a correre a folli velocità. Insomma, via di Marco Simone, come testimoniano anche le foto della pagina MarcoSimoneonline, non ci sono praticamente più. Erano stati installati, come detto, per limitare le infrazioni sulla via ma, a quanto pare, qualche automobilista sembra proprio non volersi arrendere.

La strada, dopo i lavori realizzati per la Ryder Cup, è diventata più larga rispetto al passato. Questo, insieme ad un asfalto rinnovato, sembra spingere gli automobilisti a schiacciare sempre di più il piede sull’acceleratore tanto che, già pochi giorno dopo la fine dei lavori, molti residenti della zona avevano segnalato la pericolosità di questa arteria.

Lavori post Ryder Cup

Quello dei dissuasori era solo uno dei tanti lavori realizzati dopo la fine della Ryder Cup, il torneo di golf che si è tenuto proprio a Marco Simone. I lavori, tra l’altro, continuano ancora oggi tra via Tiburtina, Via Nomentana, Via Palombarese e, per l’appunto, via di marco Simone.