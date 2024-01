Riposizionati i dissuasori di via Marco Simone: quanto dureranno?

Ora bisognerà vedere solo quanto dureranno. L’impressione è che senza dei controlli sul posto difficilmente quegli ostacoli fermeranno i pirati della strada. Sono stati nuovamente installati i dissuasori su via di Marco Simone, nel territorio del IV municipio. I particolari pali rossi a strisce bianche erano stati posizionati al centro della strada completamente rinnovata per la Ryder Cup. Tempo pochi giorni ed erano stati divelti rendendo quindi necessario un nuovo intervento.

Strada pericolosa

È incredibile a dirsi ma via di Marco Simone è diventata ancor più pericolosa di quanto non lo fosse in passato dopo i lavori di restyling effettuati in vista della competizione golfistica che si è svolta tra settembre ed ottobre 2023 . La strada larga e ben asfaltata sembra spingere gli automobilisti a premere il piede sull’acceleratore ben oltre i limiti. Non solo. Si sprecano, su alcuni tratti in particolare, le inversioni a “U”.

Secondo quanto riportato dal gruppo facebook Marcosimoneonline, la notte del 7 gennaio un automobilista, tentando di cambiare senso di marcia, avrebbe abbattuto alcuni dissuasori che, in seguito, sono stati appoggiati sul ciglio della strada. Il 15 gennaio l’intervento dei tecnici che hanno nuovamente fissato i divisori.

Vergogna

Durissimo, sui social, il presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti. “Finitela di fare inversione di marcia dove non è permesso – ha scritto rivolgendosi agli automobilisti - vi ricordo che il codice della strada non lo prevede. Oltre che vergognarvi, dovreste pensare che mettete in pericolo la vita di persone che rispettano le regole”.