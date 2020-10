Settecamini: via del Tecnopolo è una giungla tra erba alta e discariche a cielo aperto

Materiali edili di risulta, plastica, pannelli di legno, sacchetti di rifiuti e giocattoli rotti. Benvenuti in via del Tecnopolo dove le dimensioni di una discarica abusiva a cielo aperto continuano ad aumentare tra rabbia e indignazione di chi percorre la via ogni giorno. A Settecamini, periferia del Municipio IV, non sono solo le discariche a causare degrado ma anche l’abbandono dell’ambiente da parte delle istituzioni.

“E’ surreale quello che si vede percorrendo via del Tecnopolo, marciapiedi e spartitraffico quasi completamente sommersi dalla vegetazione. La strada non è praticamente mai stata pulita dalle erbe infestanti nonostante la Sindaca nel settembre 2019 avesse parlato di un intervento da lì a breve” ha commentato al nostro giornale Giorgio Trabucco, Lista Marchini ed ex consigliere municipale.

Degrado e abbandono: un mix micidiale per le strade di periferia lasciate alla mercé di tutti. “Via del tecnopolo è una strada importante per la città considerato che è il biglietto da visita del nuovo tecnopolo di Roma e collega la via Tiburtina all’a24, è impossibile pensare di lasciarla nel degrado – ha concluso Trabucco annunciando - Cercheremo di impegnarci presso tutti gli organi competenti sia per lo sfalcio delle erbe infestanti sia per la rimozione della discarica”.

