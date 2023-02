Gli autobus che lasciano a piedi gli abitanti di Settecamini

“Ritardi continui, corse che saltano continuamente e autobus fatiscenti. Basta con tutto questo. Se i disagi continuano, avvieremo una class action per chiedere il rimborso degli abbonamenti”. Sul piede di guerra il comitato di quartiere Settecamini dopo gli ennesimi disagi subiti da chi utilizza i mezzi del trasporto pubblico. I disservizi sono stati registrati, principalmente, sulle linee 040 e 041.

Era settembre dello scorso anno quando gli abitanti di Settecamini hanno messo nero su bianco i disservizi del trasporto pubblico, in particolare della linea 040 - che collega Ponte Mammolo a Lunghezza - e della linea 041 che collega Case Rosse a Ponte Mammolo, entrambi quartieri del Tiburtino. In una lettera indirizzata all’assessorato alla Mobilità di Roma Capitale e del Municipio IV, il comitato ha snocciolato tutte le criticità: dalle corse irregolari a quelle saltate, passando dalla fatiscenza dei mezzi pubblici ai tabelloni non aggiornati.

Tra le pagine del reclamo anche la condizione delle fermate, senza pensiline e senza panchine. Con l’incidente stradale avvenuto in via dei Radar, nei giorni scorsi e il posizionamento delle transenne al centro della strada, la viabilità – soprattutto dei mezzi pubblici – ha subito ulteriori rallentamenti: la goccia che ha fatto traboccare. “Se i disagi continuano, avvieremo una class action” ha detto Kathy Crimeni, del comitato di quartiere. Intanto, le richieste del comitato di Settecamini continuano. Gli abitanti chiedono di regolarizzare le corse secondo gli orari previsti dalle tabelle di marcia, incrementare le corse degli autobus, soprattutto nelle ore di punta, garantire adeguate condizioni di igiene, predisporre l'uso di mezzi in buone condizioni e sistemare le pensiline.