Settecamini, cantieri blindano i confini interni, i cittadini: “Chiediamo una navetta”

“Chiediamo almeno una navetta che metta in collegamento gli abitanti del quartiere con la zona ‘vecchia’ dove sono ubicati i servizi principali, altrimenti non raggiungibili se non con un mezzo proprio”. A parlare sono gli abitanti di Settecamini alle prese con i disagi legati a una viabilità carente che più volte hanno denunciato negli anni, tra richieste cadute nel vuoto e istanze inascoltate.

Da tempo, i cantieri lungo la via Tiburtina hanno compromesso gran parte della viabilità lungo l’arteria principale del Quarto Municipio. In alcuni casi, come a Settecamini, i disagi sono legati anche all’assenza di una seconda via di uscita dal quartiere: anch’essa tra le istanze più frequenti dei residenti. “Il nostro quartiere è diviso in zone, è nella ‘parte vecchia, come via Quintiliolo, via di Salone, via Cerchiara, sono presenti gli unici servizi rimasti, tra studi medici e scuole, ma sono posti che non possono essere raggiunti con i mezzi pubblici” ha detto Michela Esposito, presidente del comitato ‘Settecamini e dintorni’.

È per questa ragione che dal quartiere arriva una nuova richiesta all’amministrazione per consentire una viabilità migliore. “Chiediamo che almeno venga istituita una navetta così da collegare la parte bassa con la parte alta del quartiere” ha concluso Esposito.