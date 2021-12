Settecamini, la manutenzione della caserma finisce in Campidoglio. Lega: “Andiamo avanti”

La manutenzione della caserma dei carabinieri di Settecamini finisce in consiglio comunale. La Lega, in tempi di variazione di bilancio, ha presentato un ordine del giorno per chiedere al sindaco e alla giunta di mantenere, per quest’anno, i fondi necessari per la sistemazione della struttura di via Rubellia, chiusa da anni. Il documento è stato però bocciato dall’Aula: “Quello che ha fatto il Partito democratico è assurdo. Da parte mia ci sarà battaglia sul bilancio” ha commentato Fabrizio Santori, consigliere Lega in Campidoglio.

Nei giorni scorsi a contestare le scelte della giunta Gualtieri è stata Roberta Della Casa, consigliera M5s del Quarto Municipio. In un post pubblicato su Facebook annunciava: “Il presidente del Municipio e il sindaco cancellano due opere importantissime per il nostro territorio. Tolgono i soldi della manutenzione straordinaria sulla caserma di via Rubellia e sulle case di via Tamburrano”. Il post, in breve tempo, ha suscitato rabbia e indignazione tra gli abitanti del quartiere che da anni reclamano la riapertura della caserma, chiusa per problemi strutturali. Nonostante i lavori siano anche stati annunciati in passato, in via Rubellia non è cambiato nulla e il cancello verde del civico 6 resta ancora chiuso.

“Lo stralcio è un’operazione tecnica per riformulare la previsione, non c’è nulla di politico, il bilancio del 2022 deve essere ancora fatto” aveva replicato Concetto Zanghi, assessore al bilancio di via Tiburtina. “Porteremo avanti questa battaglia insieme ai cittadini e ai comitati di Settecamini – ha puntualizzato Santori – Organizzeremo un incontro il Sottosegretario al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni. In ballo c'è la sicurezza dei cittadini di Settecamini e delle aree circostanti.