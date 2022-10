Senza caserma dei Carabinieri da quattro anni. Settecamini chiede sicurezza e presenta un esposto

I cittadini di Roma est non si arrendono: la caserma dei carabinieri di via Rubellia, a Settecamini, deve riaprire. Lo chiedono da anni e questa volta lo fanno attraverso un esposto presentato ai ministeri dell’Interno, della Difesa, al Comune di Roma, al Municipio IV e alle forze dell’ordine. A firmare il documento, lungo otto pagine, sono i comitati e le associazioni di quartiere di Casal Monastero, Case Rosse, C.A.T.T. Colle degli Abeti, La Rustica, Lunghezza, di Nuova Ponte di Nona, Sant’Alessandro, Settecamini e Villaggio Prenestino. “Se questa richiesta non venisse accolta, siamo pronti a mettere in atto forme di protesta” hanno spiegato i firmatari.

Era il novembre del 2018 quando la caserma dei Carabinieri di via Rubellia, nel quartiere Settecamini del quadrante est della città, ha chiuso per inagibilità della struttura. I carabinieri in servizio sono stati trasferiti presso la caserma di Guidonia. La chiusura della stazione – aperta nei primi anni del ‘900 - ha immediatamente scatenato l’indignazione degli abitanti che da allora ne chiedono a gran voce la riapertura. Nella zona, abitata da circa 150mila persone, mancano altri presidi. “La presenza della caserma consentiva un efficace controllo sull’intera area – si legge nell’esposto – e la sua presenza svolgeva una funzione rassicurante per i cittadini ed era un deterrente per i malintenzionati”.

A novembre dello scorso anno, i pentastellati del Tiburtino, guidati da Roberta Della Casa, hanno denunciato lo stralcio dell’opera dai progetti dell’amministrazione Gualtieri. Qualche giorno più tardi, presso il Comune di Roma, si è svolto un incontro tra le parti politiche. A margine della riunione, Massimiliano Umberti - il minisindaco del IV Municipio – ai nostri taccuini garantiva ‘I soldi per la caserma ci sono, si è trattato solo di una manovra tecnica’. Nei fatti però i lavori non sono ancora iniziati e la rabbia di associazioni e comitati aumenta ogni giorno, soprattutto in un’area vessata da furti alle auto, agli appartamenti e alle attività commerciali. L’esposto è solo una delle tante azioni compiute in questi quattro anni per chiedere il ritorno dei carabinieri a Settecamini. Nessuna resa per il quadrante est che ha già annunciato proteste qualora anche questa volta le loro richieste venissero disattese.