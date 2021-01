Case Rosse: lavori in corso in via Corropoli (a due anni dalla chiusura della strada)

Lavori in corso in via Corropoli a due anni dalla chiusura della strada che ha comportato anche l’interruzione del transito ai mezzi pubblici. Siamo a Case Rosse, uno dei quartieri del IV Municipio, dove i residenti da tempo convivono con i disagi legati alla chiusura, più volte denunciati dal nostro giornale. "Siamo dimenticati da Dio e dagli uomini in questo territorio" e ancora "Facciamo fatica anche a stupirci" commentavano ai nostri taccuini dopo le ennesime richieste di intervento cadute nel vuoto dal 2018 ad oggi.

Ad annunciare l’apertura dei cantieri è l’assessora Linda Meleo: Stiamo lavorando per riempire la voragine che si era creata a causa di alcuni interventi di ripristino effettuati male dalla precedente impresa vincitrice dell’appalto, e in seguito fallita, per realizzazione del Programma di recupero urbano Case Rosse”.

Gli interventi riguardano la parte centrale della strada, a questi seguiranno i lavori in prossimità dell’incrocio con via Ortucchio. “Nel 2018, la società incaricata di ripristinare il manto stradale dopo la posa dei cavi nel sottosuolo per l’illuminazione pubblica, ha eseguito i lavori frettolosamente, provocando di fatto una voragine e un abbassamento della sede stradale – ha spiegato Meleo - Per una questione di sicurezza, la carreggiata fu chiusa al traffico creando molti disagi ai cittadini”.