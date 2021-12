Il cantiere su via Tiburtina verso lo sblocco: la sovrintendenza dice sì alla variante

"Terminare i lavori su via Tiburtina è una battaglia da vincere a tutti i costi". È Massimiliano Umberti, il presidente del IV Municipio, ad annunciare il parere – di massima – favorevole ottenuto dalla Sovrintendenza capitolina alla variante del progetto di adeguamento della via consolare. Il piano prevede il restringimento della carreggiata da tre a due corsie per senso di marcia nel tronco T4. In questo modo viene assicurato il rispetto completo del dispositivo di tutela diretta sull'area archeologica di Settecamini, permettendo di conservare quanto rinvenuto in via Trevi nel Lazio.

Si dovrà ancora attendere per avere il nulla osta definitivo: la Soprintendenza darà il via libera “solamente al termine delle indagini archeologiche preliminari previste che, nella tratta T4 - sia sul lato nord che su quello sud - sono state solo parzialmente avviate o non hanno ancora avuto inizio” hanno fatto sapere alla Soprintendenza.

“Ora abbiamo sbloccato un'altra parte della Tiburtina, ci resta il T4, la rotatoria di Marco Simone: stiamo facendo con tanta fatica quello che in 15 anni nessuno aveva mai fatto- ha aggiunto il minisindaco- Un ringraziamento speciale va all'assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini, a nome di tutti i cittadini del IV Municipio” ha aggiunto, per conclude, Umberti.