C'è un cronoprogramma per finire la Tiburtina: ecco come i cantieri non saranno più eterni

“Abbiamo il crono-programma dei lavori su via Tiburtina: il raddoppio della consolare sarà ultimato nel 2023, in tempo per la Ryder Cup”. Con queste parole Massimiliano Umberti, presidente del IV Municipio ha annunciato la prossima consegna dell’opera a margine dell’incontro con l’assessora ai lavori pubblici del Campidoglio, Ornella Segnalini.

Continuano gli interventi lungo la via consolare tra i quartieri Ponte Mammolo e Settecamini. Durante lo scorso mese di dicembre, dalla Sovrintendenza capitolina è stato dato il parere di massima favorevole alla variante del progetto di adeguamento della via consolare. Il piano prevede il restringimento della carreggiata da tre a due corsie per senso di marcia nel tronco T4. Per dare una sterzata all'andamento dei lavori e alle fasi di realizzazione dell'opera, nella mattina di lunedì l'incontro tra Comune e Municipio per discutere del cronoprogramma consegnato al Simu.

A Roma Today, il minsindaco Umberti ha snocciolato alcune date: “Entro gli inizi di febbraio verranno ultimati i lavori al restringimento di Ponte Mammolo e Rebibbia. Entro il 20 di questo mese, invece, ci sarà parere sul muro dinanzi all’ex Penicillina che ci consentirà di iniziare i lavori all’incrocio con via Casale di San Basilio. Inoltre sarà possibile realizzare la rotatoria di via Marco Simone. Insomma, per il 2023 sarà concluso il 95% dei lavori di raddoppio della consolare”.

L’amministrazione Umberti guarda al 2023 come deadline in vista dell’appuntamento internazionale con il torneo di golf che si terrà a Roma tra Settecamini e Guidonia, presso gli impianti ‘Marco Simone Golf & Country Club’. Per raggiungere il nuovo obiettivo sarà importante un impiego maggiore di forza-lavoro. Dall’incontro di lunedì è emersa la necessità di aumentare il numero di operai ai cantieri che passerà da 24 a 28.