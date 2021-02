Settecamini: buche che diventano crateri, tra toppe e asfalto dissestato

Manto stradale dissestato, buche che diventano crateri e toppe che si sgretolano. Benvenuti nel quartiere Settecamini, periferia del IV Municipio a ridosso della via Tiburtina, dove la condizione delle strade è una spina nel fianco per residenti e automobilisti. “Chiediamo interventi urgenti e duraturi – ha commentato Michela Esposito del comitato ‘Settecamini e dintorni’ – Speriamo che almeno in campagna elettorale si smuova qualcosa e che le nostre strade tornino sicure”.

L’elenco delle strade deteriorate, tra buche e toppe, è lungo: da via Rubellia fino a via di Salone, passando da via Affile, via Cerchiara, via di Settecamini e ancora via Cassola e viale Bertolucci. Nei giorni di pioggia, le condizioni del manto stradale, peggiorano fino a creare notevoli disagi alla circolazione. “Oltre lo stato penoso in cui versano le nostre strade, siamo doppiamente penalizzati: da anni continuiamo a chiedere una seconda via d’uscita dal quartiere, ma nulla si è mosso fino ad ora”.

Non migliora la condizione delle strade (e neppure dei rifiuti) a pochi chilometri di distanza. Già perché il tratto stradale che collega Case Rosse con il Comune di Guidonia è ‘tormentato’ da buche, a tal punto che al centro della carreggiata sono stati posizionati new jersey per scongiurare il peggio. Non solo, gli spazi a ridosso del guard rail, sono zeppi di rifiuti. “Abbiamo avuto riscontro da ‘Strada dei parchi’ – ha spiegato un residente di Guidonia, Cristian Diano – Il tratto interessato non è di loro competenza, è necessario che il Comune intervenga”.